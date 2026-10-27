Većina ljudi krivo koristi mikrovalnu - jedna promjena čini hranu ukusnijom

Hrana iz mikrovalne pećnice slovi kao praktično, ali kompromisno rješenje koje rijetko biramo zbog kvalitete okusa. Većina korisnika jednostavno unese vrijeme i pritisne start, ne razmišljajući o postavkama. Međutim, jedna jednostavna promjena, koja je dostupna od samih početaka tih uređaja, može značajno poboljšati rezultate i spriječiti da jelo bude istovremeno isušeno i hladno, prenosi Index.

Smanjite snagu za bolji okus

Pećnice i štednjaci imaju podesivu temperaturu jer se različita jela ne pripremaju na isti način. Ista logika vrijedi i za mikrovalne pećnice, iako većina ljudi uvijek koristi maksimalnu snagu. Proizvođači su još u počecima preporučivali korištenje različitih razina snage za različite namirnice.

U vodiču tvrtke General Electric iz 1977. godine navodi se da će jela poput krema od jaja postati gumasta, a odresci žilavi ako se pripremaju na najjačoj postavci. Puno bolji rezultati postižu se na srednjoj snazi.

Kako pravilno podgrijati ostatke

Prava prednost podešavanja snage danas se najviše očituje kod podgrijavanja ostataka jela. Umjesto da, primjerice, složenac s jedne strane ostane hladan dok se sir na rubovima stvrdne, postoji bolje rješenje. Za krute ostatke poput složenaca, tjestenine ili većih komada mesa preporučuje se korištenje srednje snage, što je na većini uređaja 50 posto ili razina 5.

Iako traje dulje, takvo zagrijavanje ravnomjernije raspoređuje toplinu, bolje čuva teksturu i sprječava isušivanje. Meso će ostati sočnije, a žitarice rahle. S druge strane, tekuća jela poput juha i variva mogu se bez problema grijati na najjačoj snazi jer tekućina štiti namirnice od prekuhavanja, a temperaturu je lako ujednačiti miješanjem.

Snaga uređaja i važnost eksperimentiranja

Nisu sve mikrovalne pećnice jednake. Što uređaj ima više vata, to brže zagrijava hranu. Zbog toga razina snage 3 na modelu od 1150 W može biti jednaka razini 6 na onom od 750 W. Podatak o snazi obično se nalazi na unutrašnjosti ili rubu vrata pećnice.

Budući da ne postoje univerzalne upute, najbolje je samostalno eksperimentirati s postavkama kako biste pronašli idealnu jačinu za različita jela. Za ljubitelje kave, kratko podgrijavanje na niskoj razini snage, primjerice na razini 3, čini veliku razliku - desetak sekundi dovoljno je da se pola šalice ugrije bez neugodnog zagorenog okusa, piše