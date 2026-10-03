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Veći požar izbio na jugu Dalmacije. Vatrogasci su na terenu, gori šuma!

Veći požar
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Požar je izbio na području brda Rujnica, iznad naselja Podrujnica i Momići, na području općine Kula Norinska, nedaleko od Metkovića.

Prema zasad dostupnim informacijama, gore šuma i raslinje, a na terenu su lokalni vatrogasci koji rade na gašenju požara.

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Vatra na brdu iznad naselja

Požar je zahvatio šumsko područje Rujnice, brda koje se uzdiže iznad naselja Podrujnica i Momići.

Vatrogasne snage nalaze se na požarištu i pokušavaju staviti vatru pod nadzor.

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Uskoro opširnije...

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