Veći požar izbio na jugu Dalmacije. Vatrogasci su na terenu, gori šuma!

Požar je izbio na području brda Rujnica, iznad naselja Podrujnica i Momići, na području općine Kula Norinska, nedaleko od Metkovića.
Prema zasad dostupnim informacijama, gore šuma i raslinje, a na terenu su lokalni vatrogasci koji rade na gašenju požara.
Vatra na brdu iznad naselja
Požar je zahvatio šumsko područje Rujnice, brda koje se uzdiže iznad naselja Podrujnica i Momići.
Vatrogasne snage nalaze se na požarištu i pokušavaju staviti vatru pod nadzor.
Uskoro opširnije...
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