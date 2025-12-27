Večernji đir Adventom, evo koga smo sve uhvatili u centru Splita

Večeras je središte Splita bilo ispunjeno ljudima i blagdanskom energijom kakva se osjeti samo u ovo doba godine. Gradske ulice, trgovi i šetnice pretvorili su se u živu pozornicu prosinca, gdje su se Splićani i brojni gosti okupljali u velikom broju, uživajući u večernjoj adventskoj atmosferi.

Adventske kućice, mirisi kuhanog vina i slastica te bogate svjetlosne dekoracije dali su poseban sjaj staroj gradskoj jezgri. Pod tisućama lampica, među kamenim fasadama i povijesnim kulisama, stvarala se ona prepoznatljiva blagdanska toplina koja mami na šetnju i druženje. Najviše pažnje, očekivano, privukle su najfrekventnije točke u centru, gdje se uz glazbu i žamor stvarala prava večernja gužva.

Kako je izgledao večerašnji adventski foto-đir i kakva je atmosfera vladala u srcu Splita, pogledajte u galeriji fotografija našeg fotoreportera Igora Jakšića.