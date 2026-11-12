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Večeras u Varošu: O vinu i zdravlju s prof. Mladenom Bobanom, uz mlada vina i dalmatinske delicije!

Evo što vas sve očekuje
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Večeras će splitski Varoš ponovno oživjeti uz mirise i okuse dalmatinske tradicije, dobro vino i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje zanimljivo predavanje o povezanosti vina i zdravlja, degustacija tradicionalnih dalmatinskih jela te predstavljanje mladih vina u Ulici Obrov.

U 19:30 sati, u crkvici sv. Križa u Varošu, dr. sc. Mladen Boban, redoviti profesor, održat će predavanje o zdravlju i vinu. Bit će to prilika da iz stručne perspektive doznamo nešto više o utjecaju vina na zdravlje, njegovoj povezanosti s prehranom te važnoj ulozi koju vino stoljećima ima u dalmatinskoj kulturi i načinu života.

Nakon predavanja, druženje se nastavlja ispred crkve sv. Križa, gdje će posjetitelji moći besplatno kušati pripremljena tradicionalna dalmatinska jela i uživati u autentičnim okusima našega kraja.

Posebno živahno bit će i u Ulici Obrov, gdje će se od 17:00 do 23:00 sata predstavljati i posluživati mlada vina. Posjetitelji će imati priliku kušati mlada vina i uživati u ugodnoj atmosferi, druženju i okusima dalmatinske tradicije, u samom srcu Splita.

"Pozivamo sve Splićane i njihove goste da nam se pridruže, poslušaju zanimljivo predavanje, kušaju mlada vina i dalmatinske specijalitete te provedu ugodnu večer u srcu staroga Splita.

Vidimo se večeras u Varošu i na Obrovu!", poručuju organizatori. 

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