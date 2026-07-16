Večeras u Sutivanu predstava „Velika struja maloga Tesle“

Najmlađe posjetitelje, ali i njihove roditelje, večeras u Sutivanu očekuje zanimljiva kazališna predstava „Velika struja maloga Tesle“.

Predstava će se održati u Ljetnom kinu Sutivan, s početkom u 20:30 sati, a publici donosi razigranu priču ispunjenu maštom, humorom i znanstvenim motivima.

Riječ je o autorskom projektu Hane Kunić i Zdenke Šustić, koji kroz zabavan i djeci prilagođen kazališni izričaj približava svijet električne energije, ideja i otkrića.

Predstava se održava u sklopu ljetnog programa, a organizatori pozivaju djecu i roditelje da provedu ugodnu večer uz kazalište na otvorenom.