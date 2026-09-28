Večeras u Splitu besplatno pogledajte priču o čovjeku iza nekih od najpotresnijih fotografija 20. stoljeća

Večeras u 20 sati program besplatnih filmskih večeri Fotokluba Split nastavlja se u Kinoteci Zlatna vrata besplatnom projekcijom dokumentarnog filma 'McCullin'.

Film redatelja Jacqui Morris i Davida Morrisa donosi intiman portret Dona McCullina, jednoga od najvažnijih britanskih fotografa i fotoreportera druge polovice 20. stoljeća. Kroz otvoren razgovor s McCullinom, arhivske snimke i rijetko viđene fotografije film rekonstruira njegovu višedesetljetnu karijeru te se osvrće na promjene koje su obilježile povijest fotoreporterstva. Dokumentarac je 2013. godine nominiran za dvije nagrade BAFTA.

Don McCullin (London, 1935.) karijeru je započeo krajem 1950-ih fotografirajući londonsku bandu The Guv’nors, a upravo su mu te fotografije donijele prvi angažman za novine The Observer. Tijekom sljedećih desetljeća za The Observer i The Sunday Times dokumentirao je ratove i humanitarne krize u Kongu, Biafri, Vijetnamu, Kambodži, Sjevernoj Irskoj i na Bliskom istoku. McCullinove snažne crno-bijele fotografije nisu usmjerene samo na ratna zbivanja, nego ponajprije na njihove posljedice i ljude koji ih proživljavaju. Iako se McCullina najčešće povezuje s ratnom fotografijom, njegov raznolik opus obuhvaća i prizore siromaštva i radničkog života u Velikoj Britaniji, portrete, mrtve prirode i pejzaže. Don McCullin je film o čovjeku iza nekih od najpoznatijih fotografija sukoba 20. stoljeća, ali i o odgovornosti fotografa, cijeni svjedočenja nasilju te ulozi fotografije u oblikovanju našeg razumijevanja povijesti.

Filmske večeri dio su godišnjeg edukativno-istraživačkog programa Fotokluba Split i financiraju se sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, a provode se i u sklopu programa „Redovni godišnji program Fotokluba Split za 2026.“, financiranog sredstvima Zaklade „Kultura nova“.