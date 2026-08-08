Večeras spektakl u Imotskome: Thompsonov tim objavio važnu poruku, ovo morate znati prije dolaska

Uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Gospin dolac u Imotskom, njegov tim objavio je važne informacije za posjetitelje, posebno one koje se odnose na ulazak na stadion.

Koncert počinje u 21 sat, dok će ulazi na stadion biti otvoreni već od 17.30 sati. Zbog očekivanog velikog broja ljudi te uskih prilaza Gospinu docu, posjetiteljima se preporučuje da prema svojim ulazima krenu dovoljno rano.

Iz Thompsonova tima posebno su upozorili posjetitelje da prije dolaska provjere koji je ulaz predviđen za kategoriju ulaznice koju imaju.

"S obzirom na uske prilaze stadionu i očekivani veliki broj posjetitelja, molimo sve da pažljivo prouče lokaciju ulaza koji odgovara njihovoj ulaznici i na vrijeme krenu prema odgovarajućem ulazu. Ulazi se otvaraju u 17.30 sati", poručili su.

Dva ulaza za parter

Za posjetitelje koji imaju ulaznice za parter osigurana su dva ulaza. Na stadion će moći ući kroz tunel u Ulici Petra Vrdoljaka ili stubama preko Tvrđave Topane.

Poseban ulaz predviđen je za posjetitelje koji imaju ulaznice za tribine. On se nalazi u Ulici Petra Vrdoljaka.

Za Fan pit i VIP prostor također je određen zaseban pristup, a njihov ulaz nalazi se u Ulici Hajduka Andrije Šimića.

Organizatori tako žele što više rasteretiti prilaze stadionu i ubrzati ulazak velikog broja posjetitelja koji se večeras očekuju u Imotskom.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na jedinstvenom Gospinu docu počinje u 21 sat, a posjetiteljima se još jednom savjetuje raniji dolazak i provjera ulaza navedenog za njihovu kategoriju ulaznice.