Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, danas su u Sinju, u ozračju pijeteta i zahvalnosti položeni vijenci i upaljene svijeće u znak trajnog sjećanja na sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje te civilne žrtve Domovinskog rata.

Obilježavanje je započelo u 9 sati u Spomen-parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata, ispred zgrade Gradske uprave Grada Sinja, gdje su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odane počasti svima koji su svoje živote položili na oltar Domovine.

Počast je potom odana i ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, gdje su također položeni vijenci i upaljene svijeće.

U središtu današnjeg obilježavanja bilo je sjećanje na 18. studenoga 1991. godine, jedan od najtežih i najbolnijih datuma novije hrvatske povijesti. Tog je dana, nakon gotovo tri mjeseca herojske obrane, slomljen otpor Vukovara, grada koji je postao simbol hrvatske hrabrosti, otpora i žrtve. Istoga dana u Škabrnji je počinjen strašan zločin nad nedužnim civilnim stanovništvom.

Trideset i pet godina poslije, sjećanje na te događaje ne blijedi, a žrtva Vukovara i Škabrnje ostaje trajna opomena i obveza svim naraštajima da čuvaju istinu o Domovinskom ratu i slobodi koja je izborena uz neizmjernu žrtvu.

Grad Sinj nastavlja obilježavanje Dana večeras, 17. studenoga, paljenjem svijeća od 17 do 18 sati, a nakon toga će se služiti sveta misa u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske. Nakon toga će se održati mimohod sjećanja do Vukovarske ulice, gdje će kod Doma mladih biti upriličeni molitva i odrješenje za sve žrtve Domovinskog rata.

Gradonačelnik Grada Sinja pozvao je sve Sinjane da svojim dolaskom, molitvom i upaljenom svijećom još jednom pokažu veliko sinjsko srce i zajedništvo u zahvalnosti onima kojima dugujemo slobodnu Hrvatsku.

Da se nikada ne zaboravi!