Večeras se zaustavlja promet na dijelu Dalmatine, poznato je kada i koliko će trajati prekidi

Vozače koji večeras, u petak 30. listopada, planiraju putovati autocestom A1 očekuju privremena ograničenja prometa na području između Biska i Šestanovca. Zbog radova na autocesti, promet će se tijekom noći povremeno zaustavljati, a vozačima se savjetuje dodatni oprez.

Prema informacijama Hrvatskih autocesta (HAC), tijekom noći s petka na subotu, 30. na 31. listopada, u razdoblju od 22 do 5 sati ujutro, predviđena su privremena zaustavljanja prometa u zonama naplatnih postaja Šestanovac i Blato na Cetini. Riječ je o radovima koji uključuju postavljanje prometnih portala, zbog čega će biti potrebna povremena obustava prometa.

Zaustavljanja do 15 minuta

Prema najavljenoj regulaciji, pojedinačna zaustavljanja prometa trajat će najviše 15 minuta, a na svakoj lokaciji predviđena su do tri takva prekida.

Važno je naglasiti da za večeras nije najavljeno potpuno zatvaranje autoceste na sedam sati, nego povremeno zaustavljanje vozila tijekom izvođenja radova. Naime, potpuno zatvaranje dionice autoceste A1 između čvorova Bisko i Šestanovac, uključujući područje Blata na Cetini, u oba smjera bilo je najavljeno za prethodnu noć, s četvrtka 29. na petak 30. listopada, također od 22 do 5 sati.

Vozačima koji se tijekom noći budu kretali ovim dijelom Dalmatine preporučuje se da prilagode brzinu, poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute nadležnih službi.