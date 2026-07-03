Večeras se u Trogiru otvara 56. Trogirsko kulturno ljeto: Spektakl otvara svjetska senzacija Perpetuum Jazzile

Trogir večeras službeno ulazi u svoje najintenzivnije i najbogatije kulturno razdoblje godine – svečanim otvorenjem 56. Trogirskog kulturnog ljeta, jedne od najdugovječnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija na hrvatskoj obali.

Svečano otvorenje održava se večeras, u petak 3. srpnja u 21:30 sati na Trgu Ivana Pavla II. ispred katedrale sv. Lovre u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Trogira koja je pod zaštitom UNESCO-a.

Ovogodišnje izdanje manifestacije otvara svjetski poznati slovenski vokalni ansambl Perpetuum Jazzile jedan od najprepoznatljivijih i najnagrađivanijih vokalnih sastava na svijetu, poznat po impresivnim a cappella izvedbama koje isključivo ljudskim glasovima oponašaju cijeli orkestar.

Njihov globalni proboj dogodio se viralnom izvedbom pjesme Africa grupe Toto koja je prikupila desetke milijuna pregleda i lansirala ih među najtraženija imena svjetske vokalne scene. Danas Perpetuum Jazzile nastupa diljem Europe, Sjeverne i Južne Amerike te Azije, a njihovi koncerti poznati su po iznimnoj energiji, scenskoj atraktivnosti i snažnoj interakciji s publikom.

Ulaz na večerašnji koncert je slobodan, a očekuje se velik broj posjetitelja iz Trogira, okolnih mjesta te brojnih domaćih i stranih gostiju.

Svečano otvorenje označava početak 56. Trogirskog kulturnog ljeta, manifestacije koja već više od pola stoljeća oblikuje kulturni identitet grada i potvrđuje Trogir kao jedno od najvažnijih kulturnih središta Dalmacije tijekom ljeta.

Ovogodišnje izdanje donosi najbogatiji i najraznovrsniji program dosad – više od 100 kulturnih, umjetničkih, glazbenih, kazališnih i tradicijskih događanja koja će tijekom gotovo četiri mjeseca ispuniti Trogir, Drvenik Veliki, Drvenik Mali i okolna mjesta. Program će se održavati na brojnim atraktivnim lokacijama – od Kule Kamerlengo, Kneževa dvora i Gradske lože do Parka Malarija, Parka Fortin te brojnih prostora na trogirskim otocima i okolici.

Nakon večerašnjeg otvorenja uz Perpetuum Jazzile slijedi impresivan niz koncerata i nastupa renomiranih domaćih i regionalnih izvođača među kojima su Matija Cvek, Željko Joksimović, Magazin, Sandi Cenov, Marko Pecotić i Silvia Dvornik, Jakov Jozinović, Kuzma & Shaka Zulu, Matko i Brane, Željko Samardžić, Bajaga, Viva Band, XXS Band, Trio in Breve, Zagrebački kvartet, Oratorijski zbor sv. Marka, Koncert Trifore, Vladimir Garić i Gudački kvartet, Klapa Trogir, Trogirski kanti te Narodna glazba Trogir s gostujućim puhačkim orkestrima.

Posebno mjesto u programu zauzimaju festivalske manifestacije koje su postale zaštitni znak trogirskog ljeta – Opera Selecta, Moondance Festival, Festival pučkih napjeva, Međunarodni festival folklora, Bokun festivala, Festival majstori gitare i Flamenco Show na kojem će nastupiti svjetski priznati gitaristi Aniello Desiderio i Paula Ćurić te Art & Craft Festival koji će grad pretvoriti u pozornicu glazbe, umjetnosti i kreativnosti.

Bogat program obuhvaća i kazališne uspješnice poput predstave "Da sam ja neko" s Enisom Bešlagićem, "Grintalo" HNK Šibenik, program Festivara komedije – Splicka scena, brojne izložbe, književne večeri, ribarske fešte, ljetno kino, Flamenco spektakl na kojem će nastupiti Eduardo Rebollar, Yolanda Lorenzo, Antonio Lopez i Manuel de Lola, modnu reviju Viktora Drage kao i raznovrstan dječji program s predstavama, radionicama i zabavnim sadržajima za najmlađe.

Posebna vrijednost Trogirskog kulturnog ljeta ostaje njegovanje lokalne tradicije kroz nastupe Narodne glazbe Trogir, KUD-a Kvadrilja, Klape Trogir, Trogirskih kanti i brojnih drugih kulturnih udruga koje svojim djelovanjem čuvaju identitet i bogatu baštinu trogirskog kraja.

Posebna pažnja i ove je godine posvećena najmlađim posjetiteljima. Tijekom ljeta Park Malarija postat će pozornica veselih dječjih predstava, kreativnih radionica i zabavnih programa među kojima se izdvajaju predstave Složna obitelj, Ritam igre braće Grimm, Pocahontas te Show Šarenko & prijatelji. Kroz igru, glazbu i interaktivne sadržaje djecu očekuju nezaboravni ljetni doživljaji, a većina programa održava se uz slobodan ulaz.

Spoj vrhunskog umjetničkog programa, velikih glazbenih imena, autentične tradicije i jedinstvenih povijesnih ambijenata i ove godine čini Trogir jednim od najatraktivnijih kulturnih odredišta na hrvatskoj obali.

Pozivaju se svi građani, posjetitelji i gosti da se večeras pridruže svečanom otvorenju i budu dio početka još jednog nezaboravnog Trogirskog kulturnog ljeta.