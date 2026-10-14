Večeras se u Fotoklubu otvara Klupska izložba, godišnja revija ostvarenja članova kluba

Danas (srijeda, 14.10.) u 19 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se tradicionalna Klupska izložba, revija fotografskih ostvarenja članova i članica kluba u ovoj godini. Inače, riječ je o sedamdeset godina dugoj tradiciji, jer se Klupska izložba u splitskom klubu održava redovno još od sredine pedesetih godina prošlog stoljeća. Članovi i članice Fotokluba radove prijavljuju u dvije kategorije – kategorija pojedinačno i kolekcije, sve zaprimljene prijave vrednuje stručni žiri, koji se ove godine okupio u sastavu Vicko Vidan, fotograf i potpredsjednik Fotokluba Split, Marijo Maduna, fotograf i predsjednik Fotokluba Mostar te Alma Štrkljević Matešan, fotografkinja, dizajnerica i multimedijalna umjetnica.

Kako doznajemo, na ovogodišnji natječaj odazvalo se 25 članova i članica Fotokluba Split, koji su u kategoriji pojedinačnih fotografija prijavljeno je 95 radova, od kojih je za izlaganje odabrano 37, dok je od 25 prijavljenih kolekcija selekciju prošlo njih 8. Kao i prethodnih godina, slobodna tema natječaja omogućila je raznolik izbor radova u tematskom, tehničkom i stilskom smislu. Posebnu čar izložbi daje činjenica da uz već renomirane autore, dugogodišnje članove splitskog Fotokluba, izlažu nova imena i mlade nade splitske fotografske scene. A čije su fotografije ipak najbolje prošle kod žirija, doznat ćemo sutra na otvorenju, kada će biti proglašeni i pobjednici/e ovogodišnjeg izdanja i uručene prigodne nagrade.

Na otvorenju izložbe bit će proglašeni pobjednici u natječajnim kategorijama te dodijeljene nagrade i diplome nagrađenim autorima i autoricama.

Selekciju žirija prošli su:

Igor Bakotić - „Pjaca”

Gabriela Bašić - „killing time”; „preskočiti poluotok”

Janko Bauk - „Mir u pola noći”

Petar Bilandžić - „Urbano sivilo”

Damir Borčić - „Slojevi”

Sandra Ćalušić - „Eteričnost”; „Geometrija”

Joško Ćišić - „Brigadir”; „pogledi”; „u knap”; „velika gospa”

Lidija Đikić - „Kamp kućica”

Ivan Galić - „Split”

Jurica Galić - „Dream Photographers”; „Palm Frame 2”; „Taste of Life”

Željko Glodić - „Chulita mexicana”; „Sudar titana”

Žana Hrkać - „jutarnja rosa”; „Ušće, bi´će šta za ješku”

Diana Junaković - „Before the Market Wakes”; „City Passing By”

„In the Flow”

Veljko Martinović - „Požar u Omišu”; „Totalni potop”

Maja Prgomet - „Mirko Škarica – The Stranger Within”; „Rugby Eye”

Jelena Rogošić -„Autopraonica”

Dalibor Slavenski -„Dievojka s plavom tetovažom”

Paula Srdanović - „Ritam disanja”

Joško Stipanović - „Spremno čeka”

Antonio Stipinović - „Priroda grada”

Vlatka Vela - „Behind the Line”; „Right Step in the Right Place”

Anđela Vidić - „Nesanica”; „sedam_pet”

KOLEKCIJE

Igor Bakotić - „Trajekt”

Iris Ban - „Između Pogleda”

Damir Borčić - „Biokovo”

Brigita Ercegović - „The Sun Smells Too Loud”

Jurica Galić - „Benin”

Diana Junaković - „Slikanje pokretom”

Frane Madiraca - „Za križen”

Maja Prgomet - „Liutaio Alessandro Zanesco”

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026., koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.