Večeras pada odluka na Skalicama: Na rasporedu dva finala i borba za pobjedničke pehare

Skalice kup 2026. večeras će dobiti svoje pobjednike. Nakon dana ispunjenih uzbudljivim utakmicama, neizvjesnim završnicama i odličnom atmosferom, na igralištu Osnovne škole Skalice odigrat će se posljednje četiri utakmice ovogodišnjeg izdanja turnira.

Program počinje u 20 sati veteranskom utakmicom za treće mjesto u kojoj će snage odmjeriti Grm i Tunj te Vole Gradele. Obje momčadi ostale su nadomak finala, a večeras će pokušati sezonu zaključiti osvajanjem brončane medalje.

U 20.50 sati slijedi finale veterana između momčadi 80e Irish Pub Harp i HNK Hajduk Split. Momčad Irish Pub Harpa do finala je stigla bez primljenog pogotka, dok su hajdukovci nakon velike borbe izborili mjesto u završnici. Organizatori najavljuju utakmicu punu iskustva, kvalitete i atraktivnih poteza.

Seniori će borbu za treće mjesto otvoriti u 21.30 sati. Domaći MNK Skalice 2017 pokušat će se od svoje publike oprostiti pobjedom protiv momčadi Hercegovac Visoko Potkrovlje, koja je tijekom cijelog turnira pokazivala vrlo dobru formu.

Vrhunac večeri rezerviran je za 22.20 sati, kada će u velikom seniorskom finalu igrati MNK Šine i MNK Brda. Šine su do završnice stigle uvjerljivim igrama, dok su Brda u polufinalu nakon velike borbe izbacila domaćina turnira. Dvije najbolje momčadi ovogodišnjeg natjecanja odlučit će tko će ponijeti naslov pobjednika Skalice kupa 2026.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedit će proglašenje najboljih pojedinaca te svečana dodjela pehara i medalja najuspješnijim ekipama.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da posljednju večer turnira provedu na igralištu OŠ Skalice, gdje od 20 sati počinje završni program jednog od najpopularnijih ljetnih turnira u Splitu.