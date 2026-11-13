Večeras nagli pad temperature stiže i u Dalmaciju, zabijelit će se Dinara, Kamešnica...

Nakon iznimno tople noći, tijekom koje su temperature zraka u dijelovima Dalmacije prelazile čak 20 Celzijevih stupnjeva, pred nama je dan velikog vremenskog preokreta. Petak, 13. studenoga, donosi izraženu promjenu vremena, uz kišu, lokalno obilne pljuskove s grmljavinom i postupno jačanje bure. Dok će na sjevernom Jadranu udari bure mjestimice dosezati orkansku snagu, na Dinari i Kamešnici očekuje se i snijeg.

Ipak, vikend neće proteći u znaku neprekidnog nevremena. Već u subotu slijedi stabilizacija, slabljenje bure i osjetno svježije vrijeme, dok će nedjelja donijeti više sunčanih razdoblja, ali i postupni povratak juga. Predah od nestabilnog vremena neće dugo potrajati jer već početkom sljedećeg tjedna Dalmaciju očekuje nova epizoda jakog do olujnog juga, kiše i natprosječne topline.

Petak: Od iznimne topline do bure i snijega u planinama

Danas će biti promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše, a mjestimice i pljuskova s grmljavinom. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene, od vrlo skromnih količina do preko 50 litara po kvadratnom metru. Jugo će okretati na oštro i lebić, još će u noći biti jako, danju će postupno slabiti. Sredinom dana na sjevernom Jadranu jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita s orkanskim udarima. Do večeri bura će se proširiti na srednju Dalmaciju. Noć i jutro iznimno topli za dio godine, ponegdje i preko 20°C. Danju će prvo zahladiti u sjevernoj Dalmaciji, navečer u srednjoj. Na Dinari i Kamešnici kiša će prijeći u snijeg, prvo na Dinari. S burom osjetno hladnije, najviše će zahladiti u unutrašnjosti sjeverne Dalmacije.





Subota: Stabilizacija vremena, ali osjetno hladnije

Subota donosi stabilizaciju vremena. Još u noći na jugu malo kiše. Puhat će bura koja će danju sve više slabiti. Jutro i večer osjetno hladniji, najviše dnevne temperature od 12 do 18°C.

Nedjelja: Više oblaka, ponegdje malo kiše i povratak juga

Nedjelja će biti djelomično sunčana s više oblaka u drugom dijelu dana kada je osobito navečer moguće malo kiše, a najveća mogućnosti je na moru i otocima. Noću tiho, danju će zapuhati slabo do umjereno jugo. Jutro svježe, danju većinom od 14 do 19°C.

Početak sljedećeg tjedna: Stiže nova tura jakog do olujnog juga

Nova "tura" jakog do olujnog juga stiže već početkom sljedećeg tjedna. To znači da će biti nestabilno uz povremenu kišu i toplo.