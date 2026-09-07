Večeras na Žnjanu koncert u spomen na Ivana Gudelja i žrtve požara kod Omiša

U Amfiteatru plaže Žnjan večeras će se održati besplatan dobrotvorni koncert KUDŽ-a „Filip Dević“ i njihovih prijatelja, posvećen uspomeni na legendarnog nogometaša Hajduka Ivana Gudelja i žrtve nedavnog požara na području Omiša. Početak je u 20.30 sati, a tijekom večeri prikupljat će se dobrovoljni prilozi za Vatrogasnu zajednicu Grada Omiša.

Koncert organizira udruga Humane zvijezde Splita, poznata kao Split Stars, u suradnji s Gradskim kotarom Mertojak, Gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom, u okviru 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku.

Večer će biti posvećena iznenadno preminulom Ivanu Gudelju, legendarnom igraču Hajduka i jednom od osnivača Humanih zvijezda Splita. U spomen na žrtve nedavnog požara na području Omiša molitvu će predvoditi don Vjenceslav Kujundžić, župnik župe sv. Josipa na Mertojaku.

Ulaz je slobodan, a koncert je dar članova KUDŽ-a „Filip Dević“ povodom 75. obljetnice osnutka društva. Posjetitelji će moći dati dobrovoljne priloge za Vatrogasnu zajednicu Grada Omiša, čime organizatori žele simbolično zahvaliti vatrogascima diljem Dalmacije na njihovoj borbi s požarima i zaštiti ljudskih života i imovine.

Uz sve sekcije KUDŽ-a „Filip Dević“, nastupit će Nenad Vetma, Mariola i Zrinka te Zvone Tolić, a organizatori najavljuju mogućnost dodatnih glazbenih iznenađenja.

Iz Humanih zvijezda Splita pozivaju sve građane da im se pridruže u večeri zajedništva, sjećanja i zahvalnosti.