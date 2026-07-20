Večeras je polufinalni dan u Podstrani: Tri utakmice za vrhunac turnira

Malonogometni turnir u Podstrani večeras ulazi u jednu od najuzbudljivijih faza natjecanja. Na rasporedu su dvije seniorske polufinalne utakmice te finale turnira branitelja, a ljubitelje malog nogometa očekuje večer puna kvalitetnih dvoboja i sjajne atmosfere.

20.30 – Finale branitelja: HOS – Braniteljska udruga Stobreč

Večer otvara finale braniteljskog turnira u kojem će HOS i Braniteljska udruga Stobreč odlučiti o ovogodišnjem pobjedniku. Nakon odličnih nastupa tijekom turnira, obje momčadi imaju priliku sezonu zaključiti trofejom, pa se očekuje čvrsta i borbena utakmica.

21.15 – Seniorsko polufinale: Home Construction Podstrana – SV. Josip Dugi Rat

Prvo seniorsko polufinale donosi susjedski derbi između Podstrane i Dugog Rata. Home Construction Podstrana i SV. Josip Dugi Rat dobro se poznaju, a lokalni rivalitet dodatno povećava važnost ovog dvoboja. Očekuje se tvrda utakmica s puno tempa i neizvjesnosti, u kojoj bi pobjednika mogle odlučiti sitnice.

22.00 – Seniorsko polufinale: La Figaro – Prijatelji s Termina Sea Wolf

Drugo polufinale donosi ogled dviju momčadi prepunih kvalitetnih pojedinaca. Za La Figaro nastupaju Antonio Blažević, Antonio Repić, Josip Juretić, Marko Žuljević, Nikola Čizmić, Toni Legčević i Zvonimir Teklić, dok će boje Prijatelja s Termina Sea Wolf braniti Robert Mišković, Toni Rendić, Toni Kirevski, Robert Franjkić, Milan Simpson i Vinko Rozga. S obzirom na kvalitetu sastava s obje strane, očekuje se dvoboj dostojan same završnice turnira.

Organizatori očekuju ispunjene tribine i još jednu večer vrhunskog malog nogometa, a svi preduvjeti za pravi sportski spektakl u Podstrani su ispunjeni.