Večeras flamenco spektakl u kuli Kamerlengo, a prvi rujanski tjedan donosi Art & Craft Festival, prvu rukometnu feštu i Kuzmu & Shaka Zulu

akon tjedna ispunjenog filmom, vrhunskom glazbom, izložbama, tradicijom i gastronomijom, Trogir u novi tjedan ulazi uz atraktivan program za sve generacije. Večeras, posljednjeg dana kolovoza, Kula Kamerlengo postaje pozornica velikog flamenco spektakla, a početak rujna donosi Art & Craft festival, prvu Rukometnu feštu te veliki koncert Kuzme & Shaka Zulu u Planom.

VEČERAS FLAMENCO SPEKTAKL U KULI KAMERLENGO

Večeras u sklopu 3. izdanja festivala Majstori gitare i 56. Trogirskog kulturnog ljeta, Trogir očekuje večer puna strasti, emocija i neodoljivih ritmova Andaluzije.

Na pozornicu Kule Kamerlengo stižu vrhunski španjolski umjetnici – legendarni gitarist Eduardo Rebollar, plesačica Yolanda Lorenzo, Manuel De Lola i Antonio Lopez.

Virtuozna gitara, snažan vokal i strastven ples spojit će se u jedinstvenu izvedbu koja donosi autentični duh tradicionalnog flamenca u spektakularan ambijent trogirske Kule Kamerlengo.

Flamenco je više od glazbe i plesa – to je energija i emocija koja se najbolje doživljava uživo. Večerašnji spektakl bit će još jedan od vrhunaca ovogodišnjeg Trogirskog kulturnog ljeta.

Ulaznice su dostupne putem Entria, na blagajni Kantuna kulture i na ulazu prije spektakla.

OSVRT NA TJEDAN IZA NAS

Protekli tjedan u Trogiru ponovno je pokazao koliko je ljetni program raznolik. Kula Kamerlengo bila je mjesto filmskih večeri u sklopu Ljetnog kina Kina Mediteran, dok su Trogirski glazbenici u Kneževu dvoru održali Večer filmske glazbe.

Veliku pozornost privukao je i festival Majstori gitare, u sklopu kojeg su nastupili međunarodno priznati talijanski gitarist Aniello Desiderio i hrvatska gitaristica Paula Ćurić.

Kulturni program obogatilo je otvorenje izložbe Ane Jovanović „Memorija soli“ u Muzeju grada Trogira, kao i besplatna radionica oslikavanja s motivima grada u organizaciji Likovne udruge Trogir.

U sklopu Opera Selecte održan je Gala koncert Oratorijskog zbora sv. Marka, dok se u Žednome održala tradicionalna predstavile ribarska fešta u Žednom na kojem su nastupili Trogirski kanti.

Tjedan su zaključili programi posvećeni glazbi i tradiciji – i Večer tanga - Trogirskih glazbenika u Kneževu dvoru.

ART & CRAFT FESTIVAL – TJEDAN KREATIVNOSTI U TROGIRU

U sklopu Art & Craft festivala – City of Masters, od 1. do 8. rujna Trogir će biti mjesto susreta kreativnosti, umjetnosti i različitih zanatskih tehnika. Posjetitelje očekuju dječje slikarske i keramičke radionice, izrada nakita od smole, mozaika, gipsanih ornamenata i reljefa, kao i radionica kaligrafije na tekstilu te „Kist & Pit“. Festival završava 8. rujna u Kuli Kamerlengo revijom „MONOCHROMATIC“ Viktora Drage, uz zatvaranje izložbe i festivala.

PRVA RUKOMETNA FEŠTA U TROGIRU

Sportski duh i zajedništvo bit će u prvom planu 2. rujna, kada se u Trogiru organizira prva rukometna fešta.

Program na lokaciji Brigi – Lučica Lokvice počinje u 18 sati, a posebno je posvećen najmlađima, za koje su pripremljene rukometne aktivnosti i sadržaji prilagođeni njihovoj dobi.

Nakon sportskog dijela slijedi zajedničko druženje uz glazbu uživo, hranu i piće, a za glazbeni program pobrinut će se Milan Terze Band.

Organizatori žele da Rukometna fešta postane tradicionalno godišnje okupljanje na kojem će se slaviti rukomet, sportski duh i zajedništvo trogirske rukometne obitelji.

KUZMA & SHAKA ZULU STIŽU U PLANO

Za kraj prvog rujanskog tjedna slijedi velika glazbena večer. U subotu, 5. rujna u 21 sat, na igralištu u Putu Karanušića u Planom nastupaju Kuzma & Shaka Zulu.

Očekuje se večer puna energije, dobrih ritmova i zabave, a ulaz na koncert je slobodan.

Bokun Festival – festival nijemog filma i drugih osjetila održat će se od 4.9.-5.9. u Parku Malarija. Program počinje u 19:30, uz jedinstven spoj nijemog filma, glazbe i drugih osjetila.

Od večerašnjeg flamenco spektakla u Kuli Kamerlengo, preko kreativnog programa Art & Craft festivala i prve Rukometne fešte, do koncerta Kuzme & Shaka Zulu, Trogir i početkom rujna nastavlja nuditi sadržajan program koji spaja kulturu, sport, kreativnost, tradiciju i glazbu.

Ljeto u Trogiru još nije gotovo – naprotiv, prvi rujanski dani donose nove razloge za izlazak, druženje i uživanje u gradu.