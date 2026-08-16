Večeras fešta u Klisu, ali vatromet je otkazan

Večeras se u Klisu slavi Dan Općine Klis i blagdan sv. Roka, zaštitnika općine. Tradicionalna fešta počinje u 21 sat, a organizatori najavljuju večer dobre glazbe, hrane i druženja.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se bend Hrvatske Ruže, dok će posjetitelje prije njih zagrijati DJ.

Priprema se i bogata gastronomska ponuda. Za spizu su zaduženi kliški lovci koji su već krenuli s pripremama, a posjetitelje očekuje i ponuda jela i pića.

Otkazan najavljeni vatromet

Ipak, zbog aktualnih vremenskih prilika i požara koji su posljednjih dana zahvatili Dalmaciju, organizatori su odlučili odustati od jednog dijela programa. Najavljeni vatromet neće se održati.

"Zbog suše i okolnosti posljednjih dana, odlučili smo otkazati najavljeni vatromet. Sigurnost ljudi i naše okolice ipak nam je na prvom mjestu", poručili su iz Općine Klis.

"Vidimo se večeras u Klisu – dođite da zajedno proslavimo naš dan i blagdan sv. Roka", pozvali su građane.