Večeras će se na nebu iznad dijela Dalmacije dogoditi nešto neobično: Sve je zbog jednog spektakularnog događaja...

U srijedu, 5. kolovoza, u Opuzenu se održavaju tradicionalne brzinske utrke – Kup Slobodne Dalmacije, prvo veliko nadmetanje uoči ovogodišnjeg Maratona lađa na Neretvi. Natjecateljski dio programa počinje u 18 sati i trebao bi trajati do 21 sat. Nakon završetka utrka slijede proglašenje najboljih posada, dodjela nagrada i priznanja te biranje startnih pozicija za glavnu utrku. Cjelokupni program počinje već u 17 sati svetom misom za lađare i lađarice u crkvi svetog Stjepana Prvomučenika.

Što su zapravo brzinske utrke?

Za razliku od glavnog Maratona lađa, koji od posada zahtijeva izdržljivost tijekom više od 22 kilometra veslanja, brzinske utrke kratka su i eksplozivna provjera forme, snage, tehnike i uigranosti.

Posade nastupaju pojedinačno, boreći se protiv vremena. Utrka se tradicionalno održava na Maloj Neretvi, na kratkoj stazi koja uključuje okret oko bove i povratak prema mjestu starta. Ekipe nastupaju u jednakim uvjetima, koristeći istu lađu i propisanu opremu, a o plasmanu nerijetko odlučuju stotinke sekunde. Rezultat brzinskih utrka ima veliku važnost: najbrža posada prva bira mjesto s kojeg će krenuti na Maratonu lađa, drugoplasirana bira sljedeća, a postupak se nastavlja sve do posljednje ekipe. Drugim riječima, večerašnje utrke odlučuju tko će imati prednost pri odabiru početne pozicije na Neretvi. Startno mjesto može biti iznimno važno zbog velikog broja lađa koje istodobno kreću ispod Lučkog mosta u Metkoviću. Dobar odabir posadi može omogućiti čišći izlazak sa starta, lakše hvatanje željenog pravca i izbjegavanje gužve u prvim minutama utrke.

Nakon lađarskog uzbuđenja – spektakl na nebu

Ovogodišnji program u Opuzenu neće završiti posljednjim zaveslajem. Iz Udruge lađara Neretve najavili su da će od 22 sata na Trgu kralja Tomislava, nakon proglašenja pobjednika i biranja startnih pozicija, posjetitelji moći pratiti veliki svjetlosni spektakl.

"Nebo iznad Opuzena obasjat će stotine dronova u čarobnom svjetlosnom programu. Dođite i uživajte u ovom nesvakidašnjem spektaklu", poručili su organizatori. Dronovi će sinkroniziranim kretanjem i svjetlosnim efektima iznad grada stvarati različite oblike i motive, čime bi Opuzen trebao dobiti atrakciju kakva dosad nije bila dio programa Maratona lađa.

Vrhunac Lađarskog tjedna u subotu

Brzinske utrke uvod su u 29. Maraton lađa, koji se održava u subotu, 8. kolovoza, sa startom u 17 sati ispod Lučkog mosta u Metkoviću. Cilj velike utrke bit će, kao i tradicionalno, u Pločama. Maraton lađa amatersko je sportsko natjecanje u kojem se posade natječu u tradicionalnim neretvanskim lađama. Ruta od Metkovića preko Opuzena do Ploča duga je približno 22,5 kilometara, a svaku posadu tijekom utrke čine deset veslača, parićar odnosno kormilar te bubnjar.

Manifestacija je nastala s ciljem očuvanja neretvanske lađe i tradicije života uz rijeku, a s vremenom je prerasla u jedan od najprepoznatljivijih sportskih i turističkih događaja na hrvatskom jugu. Prije nego što u subotu lađe krenu niz Neretvu prema Pločama, večeras će u Opuzenu biti poznat njihov startni raspored. A nakon borbe veslača na vodi, pogled publike preselit će se prema nebu, na kojem će stotine dronova zaključiti večer velikim svjetlosnim spektaklom.