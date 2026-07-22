Večeras će se dogodit spektakl iznad Hrvatske. Evo kada točno

Međunarodna svemirska postaja (ISS) u srijedu navečer bit će iznimno dobro vidljiva iz Hrvatske, a za uživanje u spektaklu neće vam potreban biti ni teleskop ni dalekozor, već je dovoljno samo pogledati prema nebu.

"ISS će danas biti jako dobro vidljiva jer će preletjeti točno iznad Hrvatske pa će nam biti najbliže", objašnjava astronom i popularizator znanosti Ante Radonić u razgovoru za Jutarnji list.

Dodaje da će se iz Zagreba moći pratiti gotovo cijelim preletom, unatoč činjenici da će njezina putanja voditi iznad Gorskog kotara. "Bit će vrlo visoko na nebu pa će zbog povoljnog položaja u odnosu na promatrače i kuta pod kojim Sunce obasjava njezine solarne panele izgledati posebno sjajno", navodi astronom.

Kako prepoznati ISS?

Objašnjava da se, kako bi Postaja bila dobro vidljiva, mora poklopiti nekoliko stvari: "Na primjer, na dijelu Zemlje s kojeg se promatra već mora pasti mrak, a ona mora biti obasjana Suncem. Upravo takvi uvjeti bit će večeras."

Astronom ističe i kako je Međunarodna svemirska postaja prilično velika: "Duga je oko 110, široka gotovo 100, visoka oko 30 metara. Ima velike solarne panele, zbog čega može biti sjajnija od svih zvijezda na nebu."

ISS lako se prepoznaje - nalikuje vrlo sjajnoj zvijezdi koja se kreće ravnomjerno, ne treperi, nema crvena ili zelena navigacijska svjetla poput zrakoplova. Prelet traje svega nekoliko minuta, a postaja se kreće brzinom od oko 28.000 kilometara na sat na visini od približno 400 km iznad Zemlje.

Svi koji večeras žele vidjeti ISS moraju pogledati prema jugozapadu, počevši od 21.36 sati. "Bit će nam točno iznad glava. Početak preleta iznad Hrvatske bit će u 21.36 i trajat će desetak minuta. Ako bude vedro, postaju ćemo moći vidjeti ako pogledamo zapadno-jugozapadno prema horizontu, a nestat će s druge strane na istoku-jugoistoku", kaže Radonić.