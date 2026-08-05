VEČERAS ĆE RIVA GORJETI Prljavo kazalište stiže u Split, a Houra nam je otkrio trenutak kada ni milicija nije znala što učiniti

Splitska Riva večeras će postati velika pozornica na otvorenom. U završnici obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja nastupit će Prljavo kazalište.

Koncert počinje u 21.30 sati, ulaz je slobodan, a u 22.30 sati predviđen je prigodni vatromet s Gata sv. Nikole. Prije Prljavog kazališta, od 21 sat, nastupit će Revijski orkestar s programom "Domovini s ljubavlju". Publiku na Rivi očekuje večer ispunjena pjesmama koje su obilježile generacije, ali i jedan od trenutaka koji bi mogao imati posebnu emotivnu težinu – zajedničko pjevanje pjesme "Mojoj majci", u javnosti poznate i kao "Ruža hrvatska".

Houra ekskluzivno govorio za Dalmaciju Danas

Uoči večerašnjeg koncerta podsjećamo na veliki intervju koji je Jasenko Houra dao za Dalmaciju Danas povodom obljetnice legendarnog koncerta Prljavog kazališta održanog 17. listopada 1989. godine na tadašnjem zagrebačkom Trgu Republike. Bio je to koncert koji je prerastao okvire glazbenog događaja. Pred stotinama tisuća okupljenih ljudi pjesme Prljavog kazališta postale su simbol zajedništva, buđenja nacionalne svijesti i promjena koje su se približavale.

Houra nam je ispričao kako se atmosfera stvarala mjesecima prije zagrebačkog koncerta. Prljavo kazalište tijekom ljeta nastupalo je diljem Dalmacije, a turneju su organizirali menadžeri Bubalo i Paić. Publika je, prisjetio se, posebno burno reagirala čim bi se začuli prvi taktovi "Ruže hrvatske". Splitski menadžer Ivica Bubalo potvrdio je da su koncerti od Splita, Makarske i Brača pa sve do Metkovića i Hercegovine bili ispunjeni do posljednjeg mjesta. Upravo je ta dalmatinska turneja bila svojevrsna uvertira u ono što će se nekoliko mjeseci poslije dogoditi u Zagrebu.

"Ni milicija nije znala što bi"

Tadašnje vlasti pokušale su zaustaviti koncert. Prema Hourinim riječima, samo dvadesetak minuta prije njegova početka stigla je naredba da se isključi električna energija. Pred pozornicom se, međutim, već nalazila golema masa ljudi. "U jednom trenutku ni milicija nije znala što bi", kazao je Houra u razgovoru za Dalmaciju Danas, prisjećajući se večeri koja je ostala zapisana kao jedan od najvažnijih koncerata u hrvatskoj povijesti.

Unatoč pritiscima, koncert je održan, a snimke nepregledne mase, hrvatskih zastava, baklji i zajedničkog pjevanja i danas izazivaju snažne emocije. Houra je u istom razgovoru naglasio i kako je Prljavo kazalište uvijek bilo izvrsno prihvaćeno u Splitu. Najavljivao je novi susret sa splitskom publikom, a taj susret dogodit će se upravo večeras – na jednoj od najprepoznatljivijih hrvatskih pozornica, splitskoj Rivi. Desetljećima nakon legendarnog zagrebačkog koncerta ponovno će se zajedno pjevati pjesme koje su postale dio kolektivnog sjećanja. Ovoga puta u Splitu, na Dan pobjede, pred publikom koja je Prljavo kazalište uvijek dočekivala kao svoje.