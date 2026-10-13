Večera s Milanovićem stajala više od 4.000 eura. Načelnica Vele Luke uzvratila: "Nije bila samo za njega"

Načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić oglasila se na društvenim mrežama nakon što se u javnosti otvorilo pitanje troška svečane večere organizirane povodom Dana Općine, kojoj je prisustvovao i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Riječ je o večeri vrijednoj više od 4.000 eura, a Gugić odbacuje tvrdnje i insinuacije da je taj iznos potrošen isključivo na predsjednika Republike i njegovu pratnju. Poručuje kako je riječ o tradicionalnom događaju na kojem se okupilo 90 uzvanika te naglašava da su svi računi javno dostupni.

„Nitko nije otkrio nikakav tajni račun“

Gugić je istaknula kako se u javnosti, prema njezinu mišljenju, pokušava stvoriti pogrešna slika o okolnostima organizacije večere.

„Budući da se pokušava stvoriti dojam da sam organizirala večeru vrijednu više od 4.000 eura isključivo za predsjednika Republike Zorana Milanovića, vrijeme je da se iznesu sve činjenice i javnosti pruži cjelovita slika događaja“, poručila je.

Naglasila je da Općina Vela Luka već pet godina koristi sustav proračunske transparentnosti koji građanima omogućuje uvid u račune plaćene javnim novcem.

Prema njezinim riječima, Vela Luka bila je prva općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja je, nakon Dubrovnika, uvela takvu razinu transparentnosti.

„Nitko nije otkrio nikakav tajni račun. Računi su javni i dostupni svima. Upravo tako i treba biti kada se troši javni novac“, istaknula je načelnica.

Za svečanim stolom bilo je 90 uzvanika

Načelnica pojašnjava da večera nije bila privatni događaj organiziran za jednog gosta, nego dio službenog obilježavanja Dana Općine Vela Luka.

Riječ je, navodi, o tradiciji dugoj gotovo tri desetljeća, koja se održava neovisno o tome koja politička opcija upravlja Općinom.

Prema njezinu objašnjenju, svečana večera organizirana je u skladu s općinskim pravilima o protokolu i jednostavnoj nabavi, a sredstva su bila predviđena u proračunu za obilježavanje Dana Općine.

Na događaju je, tvrdi Gugić, sudjelovalo ukupno 90 osoba, među kojima su bili općinski vijećnici, predstavnici javnih ustanova, dobitnici općinskih priznanja, sportaši, treneri, predstavnici sportskih klubova, crkveni predstavnici i drugi uzvanici.

Uz predsjednika Milanovića, njegove suradnike i osiguranje, večeri su, prema navodima načelnice, prisustvovali saborski zastupnik i gradonačelnik Dubrovnika, gradonačelnik Trogira, zamjenica gradonačelnika Jastrebarskog sa suradnicom te načelnici Smokvice i Lumbarde.

Među gostima su bili i predsjednica Općinskog vijeća Blata te oporbeni vijećnici HDZ-a iz Vele Luke, predvođeni predsjednikom lokalnog HDZ-a Jozom Burmasom.

Poziv je, dodaje Gugić, bio upućen i dubrovačko-neretvanskom županu Blažu Pezu s njegovom delegacijom, no župan je opravdao svoj izostanak.

„Ako ćemo govoriti o javnom novcu, kriteriji moraju biti jednaki“

Gugić smatra da se prikazivanjem ukupnog troška večere kao izdatka namijenjenog samo predsjedniku Republike zanemaruje stvarni karakter događaja.

Posebno se osvrnula na pitanje političkih kriterija pri ocjenjivanju trošenja proračunskog novca.

Podsjetila je da se protokolarne večere i prijemi održavaju i u drugim hrvatskim gradovima i općinama, uključujući one kojima upravljaju HDZ-ovi dužnosnici, ali i predstavnici drugih političkih opcija.

Prema njezinu stajalištu, opravdanost takvih troškova potrebno je procjenjivati jednako, bez obzira na političku pripadnost organizatora ili gostiju.

„Ako su svečane večere prihvatljive kada ih organiziraju jedni, ne mogu odjednom postati skandal kada ih organiziraju drugi“, poručila je.

Istaknula je i da transparentnost ne podrazumijeva samo javnu objavu računa, nego i predstavljanje okolnosti u kojima je određeni trošak nastao.

„Večera je bila za 90 uzvanika, a ne za jednog čovjeka“

Na kraju objave Gugić je ponovno naglasila da su podaci o troškovima dostupni javnosti te odbacila tumačenje prema kojem je riječ o večeri organiziranoj samo za predsjednika Milanovića.

„Račun je javan, večera je bila za 90 uzvanika, a ne za jednog čovjeka. Sve ostalo je pokušaj da se od uobičajene protokolarne večere napravi politički skandal“, zaključila je načelnica Vele Luke.

Njezina objava tako predstavlja odgovor na prozivke zbog trošenja općinskog novca, uz poruku da javnost treba imati uvid ne samo u iznos računa nego i u svrhu te okolnosti njegova nastanka.