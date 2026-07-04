Večer za pamćenje na Peristilu: Splitsko ljeto dovodi ansambl koji osvaja svjetske pozornice

Glazba sa razglednica svijeta. Spoj kultura i žanrova. Fuzija emocija.

Postoje umjetnički susreti koji nadilaze koncert i prerastaju u jedinstveno iskustvo. Dolce Garbo Ensemble proizlazi upravo iz takve ideje – okupiti vrhunske umjetnike različitih kulturnih i glazbenih tradicija u stvaranju novog samosvojeg glazbenog izričaj. U njihovoj se glazbi Mediteran, Latinska Amerika i Balkan ne susreću kao odvojeni dijelovi, nego kao prirodni dijelovi iste kulturne i umjetničke cjeline, svijet sa istim muzičkim nazivnikom.

Dolce Garbo okuplja glazbenike međunarodnog ugleda čije su karijere obilježene nastupima na uglednim koncertnim pozornicama, suradnjama s istaknutim umjetnicima te trajnom predanošću umjetničkoj izvrsnosti. Različita iskustva, glazbene poetike i kulturna nasljeđa kreiraju zvuk koji je istodobno profinjen i snažan, intiman i raskošan, tradicionalan i suvremen. Polifonija glazbenih kultura koja stoljećima povezuju Sredozemlje i Latinsku Ameriku, mediteransku eleganciju i latinoameričku strast sa slavenskom virtuoznošću isprepliće se u elementima jazza, world musica, elektronske i suvremene koncertne estetike, dok se posebna pozornost posvećuje ljepoti vokalne interpretacije u duhu belcanta – umjetnosti pjevanja koja u prvi plan stavlja ljepotu tona, izražajnost fraze, muzikalnost i prirodnost glazbenog izraza.

Program ansambla nije zamišljen kao niz pojedinačnih skladbi, nego kao pažljivo oblikovano glazbeno putovanje. Svaka izvedba gradi vlastitu dramaturgiju, u kojoj se različite tradicije prirodno nadovezuju jedna na drugu, stvarajući skladnu cjelinu ispunjenu emocijom, elegancijom i ritmom. U njihovim interpretacijama tradicija postaje živa umjetnost koja neprestano pronalazi nove oblike izražavanja. Koncerti su cjelovita umjetnička iskustva u kojima se susreću tradicija i suvremenost, improvizacija i disciplina, virtuoznost i osjećajnost.

Dolce Garbo Ensemble čine umjetnici čije individualne karijere predstavljaju vrhunac profesionalnog muziciranja, dok zajedničkim djelovanjem stvaraju ansambl osebujnog međunarodnog identiteta:

Tomislav Čizmić – glavni vokal

Einar Escaf – bubnjevi, dobitnik nagrade Latin Grammy Award

Leonardo Donado – klavir, skladatelj i aranžer

Goran Bojčevski – klarinet

Krešimir Tomec – bas gitara

Žiga Šercer – udaraljke

Mirko Vičentič (DJ JAMirko) – elektronički zvuk i suvremena glazbena produkcija

Posebne gošće:

Milena Vasić – glumica i pjevačica

Terezija Kusanović – mezzosopranistica

„ Dolce Garbo je fina splitska verzija mletačkih jetrica, koja neodoljivo miriše na peršin, prošek, lovor i suhe šljive. Dolce Garbo je ansambl kolumbijskih, slovenskih i hrvatskih glazbenika. Plej lista je putovanje od početne zavjere nježnosti do završne rečenice koja ostaje u tijelu….Nose mediteransku melodiju bez šminke, kubansku tugu bez egzotacije, napuljsku strast bez prenaglašavanja.“ Ivica Buljan Facebook



Vođen idejom da glazba nadilazi granice jezika, država i kultura, Dolce Garbo Ensemble potvrđuje kako je upravo umjetnost jedan od najsnažnijih oblika dijaloga među ljudima – univerzalni jezik koji spaja Mediteran, Latinsku Ameriku i Balkan u jedinstvenom zvuku profinjenosti, strasti i bezvremenske ljepote.

Koncert Dolce Garbo Ensemblea održat će se u sklopu Splitskog ljeta, 17. srpnja u 21:00 sat, na jedinstvenoj pozornici Peristila, jednom od najljepših i najznačajnijih povijesnih ambijenata Mediterana.