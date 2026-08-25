Večer za najmlađe na Mertojaku: Predstava koja će djecu povesti u svijet mašte i velikih životnih pitanja

U susret novoj školskoj i pedagoškoj godini, na Mertojaku se večeras priprema još jedno druženje posvećeno najmlađima. U amfiteatru "Krug" na Doverskoj 19 bit će izvedena dječja predstava "Što ću biti kad odrastem?", koja kroz igru i kazalište otvara jedno od onih pitanja koje prije ili kasnije postavi gotovo svako dijete. Predstava počinje večeras, 25. kolovoza, u 19 sati, a poziv je upućen djeci, roditeljima, bakama, djedovima i svim stanovnicima kvarta koji žele zajedno provesti još jednu ljetnu večer.

"Što ću biti kad odrastem?"

Pitanje što će jednoga dana postati veliko je pitanje u malom dječjem svijetu. Odgovor možda neće doći još godinama, no organizatori poručuju kako je upravo odrastanje uz prijatelje, susjede, zajedništvo i osjećaj pripadnosti ono što djeci može ostati među najljepšim uspomenama. Naglasak večeri zato nije samo na kazališnoj predstavi, već i na zajedničkom druženju stanovnika Mertojaka.

"Kvart nisu samo zgrade, kvart su naši susjedi, dječji smijeh i osjećaj da negdje pripadamo", poručuju organizatori.

Uspomene koje ostaju i nakon djetinjstva

Želja je da amfiteatar "Krug" ponovno bude ispunjen dječjim smijehom, pljeskom i veseljem te da upravo ovakve večeri najmlađima jednog dana ostanu kao dio uspomena na odrastanje u vlastitom kvartu. Organizatori ističu i važnost toga da djeca od najranije dobi imaju priliku susretati se s kazalištem, kulturom i zajedničkim sadržajima u neposrednoj blizini svojih domova. "Možda će se naši mališani, kada jednoga dana odrastu, sjećati ovih večeri – kako su kao djeca sjedili u našem amfiteatru, smijali se, pljeskali i družili sa svojim prijateljima i susjedima", poručuju.

Večeras u amfiteatru "Krug"

Dječja predstava "Što ću biti kad odrastem?" održat će se u utorak, 25. kolovoza 2026. godine, s početkom u 19 sati u amfiteatru "Krug", na adresi Doverska 19. Na Mertojaku se nadaju još jednoj večeri ispunjenoj dječjim smijehom i druženjem, uz jednostavnu poruku najmlađima – kojim god putem jednoga dana krenuli, najvažnije je da izrastu u dobre ljude.