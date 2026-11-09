Večer u znaku omiške vinske tradicije: Vinarija Mimica predstavila svoja vina u Providenci

U ugodnom ambijentu Wine bara Providenca u Kaštel Gomilici održana je večer posvećena vinima omiške vinarije Mimica, koja je gostima pružila priliku da kroz pomno osmišljenu degustaciju upoznaju bogatstvo autohtonih dalmatinskih sorti, posebnost omiškog podneblja i dugu obiteljsku tradiciju vinogradarstva i vinarstva. Bila je to večer u kojoj se nije kušalo samo vino, nego se upoznavala priča jednog kraja, njegovih ljudi, zemlje i naslijeđa koje se prenosi generacijama.

Vinarija Mimica njeguje vinogradarsku tradiciju koja, prema obiteljskim zapisima, seže još u 1714. godinu. Smješteni na području Omiša, vinogradi obitelji Mimica vezani su uz specifičan krajolik Omiške Dinare, čije strme padine, mediteransko sunce i karakteristično tlo daju poseban pečat vinima. Posebna vrijednost njihove proizvodnje leži u očuvanju i afirmaciji autohtonih hrvatskih, odnosno dalmatinskih sorti, među kojima posebno mjesto zauzima tribidrag, sorta koja je ime Dalmacije pronijela i izvan njezinih granica.

Večer je započela aperitivom – grappom, odnosno barikiranom lozom, i višnjakom, likerom od višnje. Ova dva proizvoda, svaki sa svojim karakterom i aromatskim posebnostima, na lijep su način otvorila druženje i gostima predstavila i onu drugu stranu bogate dalmatinske tradicije proizvodnje domaćih pića.

Degustacija vina je započela Mirabellom, bijelim vinom dobivenim od sorti pinot bijeli i kujundžuša. Njegovim predstavljanjem otvorena je vinska priča koja je goste postupno vodila kroz različite karaktere, sorte i stilove proizvodnje. Slijedila je Vugava, nakon koje je na red došla Ruža omiška, kupaža plavca, okatca i ninčuše. Upravo je ova kombinacija posebno zanimljiva zbog povezivanja sorti koje pripadaju vinskoj baštini omiškoga kraja.

Potom je predstavljeno vino Tribidrag, jedna od najznačajnijih sorti u priči vinarije Mimica. Riječ je o drevnoj hrvatskoj sorti poznatoj i pod nazivom Crljenak kaštelanski, odnosno Zinfandel na međunarodnoj vinskoj sceni. Njezino je podrijetlo dugo bilo predmet istraživanja, a genetska istraživanja potvrdila su identičnost tribidraga i Zinfandela. Time je sorta iznimne povijesne i vinske vrijednosti dobila i međunarodnu potvrdu svojega hrvatskog podrijetla. Za obitelj Mimica tribidrag nije samo vino, nego i važan dio identiteta te naslijeđa koje nastoje sačuvati i približiti novim generacijama ljubitelja vina.

Poseban nastavak degustacije donio je Stari omiški prošek, također povezan s tribidragom. Riječ je o vinu koje u sebi nosi priču o starim dalmatinskim običajima proizvodnje desertnih vina i nastojanju da se zaboravljeni okusi i postupci sačuvaju od zaborava. Vinarija Mimica u svojoj vinskoj priči njeguje i povijesnu recepturu omiškoga prošeka, oslanjajući se na zapise koji svjedoče o bogatoj prošlosti lokalnog vinarstva.

Večer u Providenci tako je bila mnogo više od klasične vinske degustacije. Bila je to prilika za upoznavanje jedne obiteljske vinske priče, ali i podsjetnik na bogatstvo dalmatinskog vinogradarskog naslijeđa koje se krije u autohtonim sortama i lokalnim posebnostima. Od bijelih vina preko kupaža i moćnog tribidraga pa sve do tradicionalnog prošeka, rakije i likera, svaki je proizvod predstavio jedan dio omiškoga kraja.

Sve ljubitelje dobre vinske kapljice možemo pozvati na sljedeću degustaciju vina, koja će se održati 21. studenog u vinariji Providenca kad u goste dolazi vinarija Sirovica s Plešivice.