Večer tradicijskih plesova i glazbe u Dugopolju

Općina Dugopolje domaćin je jedne od folklornih večeri ovogodišnjih Mediteranskih međunarodnih folklornih susreta koje više od 20 godina zajedničkim angažmanom organiziraju 4 folklorna društva iz Dugopolja (KUD „Pleter“), Muća (KUD „Branimir 888 - Muć“), Dugog Rata (KUD „Dalmacija“) i Kaštela (KUD „Ante Zaninović“).

KUD ,,Pleter“ Dugopolje organizira 21. izdanje folklorne večeri ,,Ljepota u kamenu – kamenitom“ u utorak, 14. srpnja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti u Dugopolju, nastupit će domaće (KUD ,,Pleter“ Dugopolje) i inozemne folklorne skupine iz: Argentine, Španjolske, Sjeverne Makedonije i BiH. Kulturna raznolikost, predočena u plesne korake i zvukove bogatog kulturnog naslijeđa, prevladat će na ljetnoj pozornici u središtu Dugopolja.

Iz Argentine stiže folklorna plesna skupina Albricias, koja djeluje kao renomirana škola i ansambl narodnih plesova u gradu San Martín de los Andes. Folklorna grupa Doña Urraca predstavit će tradicionalne plesove i glazbu španjolske provincije Zamore, u kojoj djeluje od 1955. godine. Kulturno-umjetničko društvo Taše Miloševski iz Resena osnovano je 1945. godine, te njeguje i promovira pjesme i plesove specifične za Prespansku regiju. Njegov geografski smještaj na tromeđi Sjeverne Makedonije, Grčke i Albanije, očituje se u zanimljivom spoju različitih folklornih utjecaja. Iz susjedne BiH dolazi KUD Tamburica Koraće, koji njeguje tradicijske običaje svoga mjesta Koraća pored Bosanskog Broda i rodne Bosanske Posavine.

Organizator 21. Međunarodnih folklornih susretu u Dugopolju je KUD ,,Pleter“ Dugopolje, uz podršku i suradnju Općine Dugopolje, Turističke zajednice Općine Dugopolje, Splitsko-dalmatinske županije, Saveza KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije i splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika.

Bogata folklorna tradicija, karakteristični plesovi i glazba – 14.7.2026. na Trgu Domovinske zahvalnosti u Dugopolju.

Program počinje u 21 h.

Ulaz je slobodan. Vidimo se!