Večer smijeha na Mertojaku: Arijana Čulina večeras stiže u amfiteatar „Krug“

Mertojak će ove subote biti u znaku smijeha i prepoznatljivog dalmatinskog humora. U sklopu 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku pred publiku stiže popularna glumica, komičarka i autorica Arijana Čulina.

Program će se održati večeras, 12. rujna, s početkom u 20:30 sati, u amfiteatru „Krug“ na adresi Doverska 19.

Prepoznatljiv humor pod otvorenim nebom

Arijana Čulina godinama osvaja publiku britkim humorom, dalmatinskim temperamentom i pričama iz svakodnevnog života u kojima se mnogi mogu prepoznati.

Publika je dobro poznaje i po predstavama poput „Šta svaka žena triba znat o onim stvarima“ i „Disco baba“, kao i brojnim drugim kazališnim projektima kojima je nasmijavala publiku diljem Hrvatske.

Organizatori pozivaju Splićane da subotnju večer provedu na Mertojaku uz humor i smijeh pod otvorenim nebom.

Početak je u 20:30 sati u amfiteatru „Krug“, a smijeha, najavljuju organizatori, neće nedostajati.