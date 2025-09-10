Večer sakralnih i pučkih napjeva zaključuje 3. Kulturno ljeto na Mertojaku

Koncertom "Večer sakralnih i pučkih napjeva" koji će se održati u crkvi sv. Josipa na Mertojaku u četvrtak, 11. rujna završava se 3. Kulturno ljeto na Mertojaku.

Sve je počelo još u lipnju, povodom završetka školske godine sa "Večeri dalmatinske riči", nastavilo se kazališnim predstavama "Bilo" i " Ništa im neće bit", pa lutkarskim mjuziklom "Pingvin u Hrvatskoj" za one najmlađe, a kako sport i kultura idu ruku pod ruku, barem bi tako trebalo biti, na Mertojaku je otvoren i mural posvećen legendi Hajduka, Blažu Sliškoviću Baki uz malonogometnu utakmicu veterana Mertojaka i Hajduka, te turnira u znak sjećanja na hrvatskog branitelja general pukovnika Andriju Bartulića.

Završni koncert ovaj put slijedi termin početka nove školske godine, pa će program u crkvi sv. Josipa započeti u 19,00 sati sa misom i blagoslovom za učenike, njihove roditelje i prosvjetne djelatnike, potom slijedi nastup eminentnih zborova i pučkih pjevača.

Umjetnički voditelj, Ante Jukić, sve prisutni tajnik KUD "Filip Dević" i voditeljica programa Mariola Milardović Perić predstaviti će nam zborove sv. Josipa (Mertojak), sv. Andrije (Sućidar) i zbor župe Uznesenja Blažene Djevice Marije (Klis). Uz pučke pjevače iz Kamena, Srinjina i Stobreča nastupiti će i dječja klapa "Maestral" KUD "Pleter" iz Dugopolja, pobjednici ovogodišnjeg Omiškog festivala u svojoj kategoriji, a koju vodi Helena Pelić, iznimno osvježenje na klapskoj sceni Dalmacije te Žensko pjevačko društvo "Marjan" poznatije kao Marjanke,

Ovakva vrsta koncerta odavno nije priređena u Splitu, pa organizatori Vijeće GK Mertojak, udruga "Humane zvijezde Splita" i župa Mertojak, pozivaju sve koji su u mogućnosti nazočiti ovom iznimnom glazbenom ugođaju kojim će se zatvoriti ovogodišnje izvrsno i izuzetno posjećeno kulturno ljeto na Mertojaku kojim će se proslaviti bogatstvo naše duhovne i glazbene baštine kroz izvedbu tradicionalnih sakralnih i pučkih napjeva.