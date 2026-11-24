Wine Bar Providenca proteklog je vikenda bio mjesto susreta ljubitelja dobrih vina, ugodne atmosfere i lijepih vinskih priča. Imali smo posebno zadovoljstvo ugostiti Vinariju Sirovica s Plešivice, koja nas je kroz svoja vina povela na zanimljivo putovanje okusima i aromama plešivičkog kraja.

Posebnu pažnju privukao je mladi vinar Marko, koji sa svoje samo 23 godine nosi titulu najmlađeg vinara u Hrvatskoj. S puno ljubavi, znanja i entuzijazma predstavio nam je vina koja najbolje pričaju priču o njegovoj vinariji i kraju iz kojeg dolazi.

''Večer smo započeli uz pjenušac Extra Brut iz 2019. godine, elegantan i osvježavajući uvod u vinsko druženje. Nastavili smo s Pinotom bijelim, koji nas je osvojio svojom svježinom i nježnošću, te Chardonnayem, vinom prepoznatljivog karaktera i bogatijeg okusa'', pojasnio nam je vlasnik Providence, Mijo Botić te nastavio:

''Na vinskom putovanju slijedio je Riesling, poznat po svojoj izražajnoj aromatičnosti i svježini, a posebno zanimljiv dio večeri bila je macerirana Graševina, koja je svojim drugačijim karakterom i strukturom pokazala koliko ova sorta može biti raznolika. Za ljubitelje crvenih vina tu je bio Pinot crni, elegantan i profinjen, dok je vinsku priču zaokružio mirisni Traminac, sa svojim prepoznatljivim aromama'', pojasnio je Botić.

Sve navedene vinske delicije bile su popraćene pažljivo odabranim zalogajima koji su savršeno pratili karakter svakog vina i dodatno upotpunili doživljaj.

Posebno nam je drago što je svojim dolaskom i podrškom ovu večer uveličao i Ivan Perišin, naš mladi vinar iz Kaštela. Lijepo je vidjeti kako se ljubav prema vinu, trud i strast povezuju i stvaraju nova prijateljstva među vinarima.

Hvala Vinariji Sirovica, Marku, Ivanu i svim našim gostima koji su bili dio ove prekrasne večeri, poručuju iz wine bara Providenca te pozivaju sve ljubitelje dobre vinske kapljice da im se pridruže već idućeg vikenda.

A u Providenci ne stajemo s dobrim druženjima!

Već iduće subote, 28. 11. 2026., očekuje vas večer uz glazbu uživo – gitaru i harmoniku, dobro vino i onu posebnu atmosferu zbog koje se uvijek rado vraćamo.

Rezervacije na broj: 092 118 4338

Vidimo se u Wine Baru Providenca, gdje svaka čaša ima svoju priču.