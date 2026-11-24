Wine Bar Providenca proteklog je vikenda bio mjesto susreta ljubitelja dobrih vina, ugodne atmosfere i lijepih vinskih priča. Imali smo posebno zadovoljstvo ugostiti Vinariju Sirovica s Plešivice, koja nas je kroz svoja vina povela na zanimljivo putovanje okusima i aromama plešivičkog kraja.
Posebnu pažnju privukao je mladi vinar Marko, koji sa svoje samo 23 godine nosi titulu najmlađeg vinara u Hrvatskoj. S puno ljubavi, znanja i entuzijazma predstavio nam je vina koja najbolje pričaju priču o njegovoj vinariji i kraju iz kojeg dolazi.
''Večer smo započeli uz pjenušac Extra Brut iz 2019. godine, elegantan i osvježavajući uvod u vinsko druženje. Nastavili smo s Pinotom bijelim, koji nas je osvojio svojom svježinom i nježnošću, te Chardonnayem, vinom prepoznatljivog karaktera i bogatijeg okusa'', pojasnio nam je vlasnik Providence, Mijo Botić te nastavio:
''Na vinskom putovanju slijedio je Riesling, poznat po svojoj izražajnoj aromatičnosti i svježini, a posebno zanimljiv dio večeri bila je macerirana Graševina, koja je svojim drugačijim karakterom i strukturom pokazala koliko ova sorta može biti raznolika. Za ljubitelje crvenih vina tu je bio Pinot crni, elegantan i profinjen, dok je vinsku priču zaokružio mirisni Traminac, sa svojim prepoznatljivim aromama'', pojasnio je Botić.
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Sve navedene vinske delicije bile su popraćene pažljivo odabranim zalogajima koji su savršeno pratili karakter svakog vina i dodatno upotpunili doživljaj.
Posebno nam je drago što je svojim dolaskom i podrškom ovu večer uveličao i Ivan Perišin, naš mladi vinar iz Kaštela. Lijepo je vidjeti kako se ljubav prema vinu, trud i strast povezuju i stvaraju nova prijateljstva među vinarima.
Hvala Vinariji Sirovica, Marku, Ivanu i svim našim gostima koji su bili dio ove prekrasne večeri, poručuju iz wine bara Providenca te pozivaju sve ljubitelje dobre vinske kapljice da im se pridruže već idućeg vikenda.
A u Providenci ne stajemo s dobrim druženjima!
Već iduće subote, 28. 11. 2026., očekuje vas večer uz glazbu uživo – gitaru i harmoniku, dobro vino i onu posebnu atmosferu zbog koje se uvijek rado vraćamo.
Rezervacije na broj: 092 118 4338
Vidimo se u Wine Baru Providenca, gdje svaka čaša ima svoju priču.
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