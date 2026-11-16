Večer odluke na Poljudu! Jadran protiv Mladosti igra utakmicu koja bi mogla prelomiti europsku sezonu

Pred vaterpolistima Jadrana novi je ispit u Ligi prvaka, i to jedan od onih koji bi mogli usmjeriti rasplet njihove europske sezone. U 4. kolu skupine C, Splićani u utorak od 20.30 sati na poljudskom bazenu dočekuju zagrebačku Mladost, svjesni da bi im pobjeda značajno povećala izglede za plasman u četvrtfinale.

Jadran trenutačno ima dva boda i nalazi se na začelju skupine. Mladost je druga s pet bodova, treći je Novi Beograd s tri, dok je na vrhu Barceloneta s maksimalnih devet bodova. Računica je jasna – poraz bi jadranaše dodatno udaljio od drugog mjesta koje vodi među osam najboljih, dok bi im pobjeda ostavila otvorena vrata uoči posljednjeg kola.

Ulog je, dakle, velik, no trener Jure Marelja nastojat će upravo taj rezultatski pritisak maknuti iz fokusa svoje momčadi.

– Atmosfera je sjajna, osjeća se natjecateljska napetost. Nema tu više puno nepoznanica, susretali smo se već nekoliko puta, od Superkupa do prvenstvenih utakmica, tako da znamo što možemo očekivati jedni od drugih. Ne vjerujem da će biti velikih promjena u igri, možda tek nekih taktičkih nijansi. Nadam se da nas Mladost neće iznenaditi nekom novom shemom, s obzirom na to da nije bilo previše vremena za pripremu – kazao je Marelja.

Zagrepčani su u prethodnom kolu uvjerljivo poraženi od Barcelonete (16:5), no taj rezultat ne mijenja Mareljin pogled na njihovu kvalitetu.

– Teško je igrati protiv Barcelonete, pogotovo s razinom samopouzdanja koju imaju. Igraju na specifičan način, ne prilagođavaju se previše protivniku, nego svoju igru dovode do savršenstva. Ako upadnete u njihov mlin, jako je teško igrati. Mladost, međutim, ima veliku kvalitetu i očekivao sam da utakmica neće završiti tako uvjerljivom razlikom – osvrnuo se trener Jadrana.

Zdravstveni karton Splićana pritom je odličan, a Marelja ne skriva koliko bi im značila pobjeda pred domaćom publikom. Ipak, umjesto razmišljanja o kalkulacijama i konačnom ishodu, naglasak stavlja na izvedbu.

– Pobjedom ostajemo u igri i posljednje kolo protiv Novog Beograda možemo dočekati s mogućnošću prolaska dalje. Jasno je da bi poraz značio udaljavanje od drugog mjesta. Pokušat ću što više maknuti taj teret rezultata s leđa igrača. Moramo biti fokusirani na to da odigramo odličnu utakmicu, kao što smo to napravili u Zagrebu. Tada možemo očekivati dobar rezultat – poručio je Marelja.

Da prostora za opuštanje neće biti, svjestan je i Toni Radan. Jadranaši i Mladostaši ove su sezone već nekoliko puta odmjerili snage, pa iznenađenja ne bi smjelo biti. Radan smatra da će jedan od ključnih zadataka biti podizanje razine igre u obrani, osobito s obzirom na kvalitetu protivničke centarske linije.

– Ovo nam je već četvrta utakmica ove sezone. Dobro se poznajemo i moramo podići našu obranu na višu razinu. Mladost ima dva odlična centra i tu će biti dosta posla. Moramo biti koncentrirani i odraditi obrambene zadatke – istaknuo je Radan.

Mladi vaterpolist osvrnuo se i na prilagodbu novim pravilima, koja su već neko vrijeme sastavni dio natjecanja.

– Tako je kako je, mi se moramo prilagoditi. Nas se puno ne pita – kazao je kroz smijeh Radan, koji ističe i koliko mu znače utakmice visokog intenziteta te svakodnevni rad s iskusnijim suigračima.

Dušan Matković naglašava da Jadran u bazen ulazi s jasnom namjerom.

– Nema tu puno nepoznanica, jako se dobro poznajemo s obje strane i ne očekujem previše iznenađenja. Dat ćemo sve od sebe i pokušati ući u utakmicu što spremniji i agresivniji – kazao je Matković.

Mladost u svojim redovima ima niz kvalitetnih pojedinaca, no Matković smatra da se odgovor na njihovu individualnu kvalitetu mora tražiti u zajedničkoj igri.

– Imaju velik broj izuzetnih pojedinaca. Svatko od njih ima svoje prednosti i mane, ali ne bih sada o manama, to su stvari o kojima razgovaramo unutar momčadi. Ključ će biti iznimna razina timske igre i agresivnosti, da se držimo dogovora i da svatko zna što radi – objasnio je Matković.

Utakmica je važna za obje momčadi, ali Jadran nema namjeru previše gledati prema tablici i kombinirati moguće scenarije.

– Ne ulazimo puno u kalkulacije, idemo pobijediti utakmicu – jasan je Matković, koji je na kraju uputio i poziv navijačima da ispune tribine poljudskog bazena.

– Njihova podrška puno nam znači. Nadam se da će bazen biti što puniji – zaključio je.