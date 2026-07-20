"Večer male Venecije" ponovno oduševila posjetitelje u Vranjicu

U organizaciji Turističke zajednice grada Solina i Mjesnog odbora Vranjic, u subotu 18. srpnja na vranjičkoj rivi održana je manifestacija „Večer male Venecije“, koja je i ove godine okupila brojne posjetitelje, turiste i mještane.

Posjetitelji su uživali u koncertu talijanskih canzona u izvedbi Ksenije Periš uz pratnju Vinka Urlića na klavijaturama, dok je u predprogramu nastupila mlada Luca Uvodić. Poseban ugođaj večeri upotpunile su romantične vožnje barkama te bogata gastronomska ponuda inspirirana talijanskom kuhinjom. Velik interes izazvao je i besplatni razgled Vranjica uz stručno vodstvo na hrvatskom i engleskom jeziku, tijekom kojeg su posjetitelji imali priliku upoznati kulturnu i povijesnu baštinu mjesta koje s razlogom nosi nadimak „Mala Venecija“.

Manifestacija je još jednom potvrdila važnost obogaćivanja turističke ponude grada Solina, posebice u Vranjicu, te pokazala kako ovakva događanja uspješno spajaju kulturu, tradiciju, gastronomiju i zajedništvo.