Večer kaštelanski glendi i batudi - večer smija i nostalgije i ove godine u Sućurcu

Večer kaštelanski’ glendi i batudi održat će se u srijedu 2. rujna 2026. u 20.00 sati u Gospojskoj štradi u Kaštel Sućurcu. Teško je u Kaštilima ostarit a ne poludit, naziv je šaljivog igrokaza na čakavštini za koji je tekst napisala Renata Dobrić, a izvest će ga djeca iz Dramske skupina GKK u prvom dijelu večeri.

U drugom dijelu večeri kaštelanske glende i batude iz najstariji’ vrimen’ (kraće i duže šaljive istinite anegdote iz života naši stari) kazivat će Ivica Žegarac Žuti i Renata Dobrić.

Kao gosti nastupit će Marijan Grbavac iz Dramske udruge Proložac te Josip Škiljo i Tomislav Primorac iz SplickeScene.

Izvedbama starih glazbenih uspješnica ovu šaljivo-nostalgičnu kaštelansku večer upotpunit će Nedo Kovačev, Miroslav Miše, Marija Šantić Miše i Radenko Lovre Jokić (Rovinježovi) koji će nas pjesmom vratiti u „stara vrimena”.

Scenaristica, redateljica i voditeljica Večeri kaštelanski’ glendi i batudi je Renata Dobrić.

Dođite i prisjetite se kako se u Kaštilima živilo u stara vrimena, uz trud i znoj, radost i tugu, smij i suze, uz glende i batude… I saznajte komu i čemu su se naši stari smijali u starije vrime...