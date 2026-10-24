Večer kad je cijeli Split zasjao u plavom: Swarovski event u Jokeru

Ako ste sinoć prolazili prizemljem Jokera i pitali se odakle toliko glamura na jednom mjestu, sad znate odgovor. Split je sinoć uživao u posebnom modnom iskustvu koje u potpunosti prati globalni, luksuzni smjer Swarovski brenda.

Jedini Swarovski Wonderlux je u Jokeru Split

Wonderlux trgovina u Jokeru adresa je s najvećim izborom Swarovski nakita. Riječ je o najnovijoj evoluciji Swarovski retail koncepta (nastavku Instant Wonder priče) koji klasičnu kupnju pretvara u emotivno i vizualno iskustvo.

Metalik završne obrade, reljefno staklo, kromirani elementi, baršunasti detalji i prepoznatljivi osmerokutni motivi stvorili su savršenu pozornicu. Svijetla, prozračna i puna detalja koji mame pogled, trgovina je bila savršena pozornica za večer posvećenu kristalima. Cijeli event bio je u bijelo-plavim nijansama priči. Ne bilo kakva plava, bila je to prepoznatljiva Swarovski svijetloplava, ona ista nijansa po kojoj je kutijicu s nakitom moguće prepoznati s druge strane prostorije.

Plave mašne, plave slamke, porukice oko čaša i sitni detalji na svakom koraku. Sve je bilo usklađeno do posljednjeg detalja, ali bez imalo ukočenosti. Elegantno, a opušteno. Baš kako treba.

Splitske influencerice u rukama stilistice

Na popisu gostiju našla su se imena koja Instagram dobro poznaje. Sjaj večeri dijelile su Petra Čolak, Doris Franjić, Antonia Dora Pleško, Katica Čamber, Petra Alapeza, Barbara Vesanović, Josipa Turić, Kristina Barbarić Babić, Anamarija Asanović, Marina Ramljak, Katarina Tomić, Vedrana Vesanović, Valentina Duric Krolo i cijeli tim Ajme portala. Pridružili su im se i dragi gosti brenda, pa je trgovina u kratkom roku postala najživlje mjesto u Jokeru.

Glavnu riječ sinoć je imala stilistica Barbara Kurtović, koja je svaku gošću osobno stilizirala Swarovski nakitom. Ogrlica ovdje, prsten ondje, naušnice i narukvice koje mijenjaju cijeli outfit u sekundi. Barbara je imala pune ruke posla, doslovno, ali rezultat se vidio na svakom licu. Gošće su odlazile prezadovoljne, a neke i s tihom odlukom da se po ponešto komada vrate već idući tjedan.

— Presretna sam što sam bila dio ove Swarovski priče. Moram zahvaliti curama iz Ajme portala na pozivu. Fantastično je što je nekome u Splitu konačno palo na pamet uvesti osobno stiliziranje na evente! Umjesto da komade promatraju samo u vitrini, gošće su iz prve ruke dobile profesionalne savjete kako kombinirati slojeve ogrlica, spojiti neočekivane teksture i prilagoditi sjaj vlastitom osobnom stilu. — svoje oduševljenje nije skrivala Barbara.

Vodič za stiliziranje: Swarovski nakit za svaku priliku

Niti je kristal rezerviran samo za crveni tepih, niti mu treba poseban povod. Fokus večeri bio je podsjetnik da Swarovski nakit unosi čaroliju u svakodnevne trenutke. Pravi komad zna pratiti i jutarnju kavu na Rivi, i poslovni ručak, i vjenčanje, i onu zabavu za koju svi znamo kako počinje, ali nikad kako završava. Nema pogrešne prilike za Swarovski. Postoji samo pravi komad za pravi trenutak.

Za one koje vole čiste linije i klasiku, tu su bezvremenski komadi s okruglim i ovalnim kristalima koji se slažu uz bijelu košulju jednako dobro kao uz večernju haljinu. Za one koje vole biti primijećene, tu je Millenia kolekcija s kristalima osmerokutnog reza koji hvataju svjetlo kao mala prizma. Ozbiljno, kraljevski, ali s modernim twistom.

Pažnju gošći privukla je i kolekcija nastala u suradnji Ariane Grande i Swarovskog. Leptirići od kristala, vretenca, cvjetni motivi i bisernih detalja u duginim nijansama. Nakit koji izgleda kao da je pobjegao iz bajke. Upravo ti komadi bili su hit večeri za one koje su htjele dodati malo razigranosti i dokazati da sjaj ne mora uvijek biti ozbiljan.

Svaka gošća je zastala kraj prepoznatljivih plavih kristala. Oni donose romantičan detalj u svaki svadbeni styling. Idealan je izbor za moderan „something blue“ trenutak koji se lako uklapa u svečani look, bez da djeluje previše klasično. Od zaruka i djevojačke večeri do samog dana vjenčanja, Swarovski detalji unose sjaj, eleganciju i osobni potpis u svaki trenutak. Odaberite nakit koji odgovara vašem osobnom stilu, karakteru prigode i atmosferi te mu dopustite da bude završni detalj cijelog looka.

Pravi komad nakita ne treba zasjeniti vaš izgled – treba ga dovršiti

Što su rekle domaćice i gošće

— Htjele smo stvoriti večer koja izgleda kao Swarovski, a osjeća se Ajme elegantno, toplo i bez imalo napetosti. Kad vidiš toliko nasmiješenih žena koje se vrte pred ogledalom s novim komadom oko vrata, znaš da je sve sjelo na svoje mjesto. — rekla je Jelena Hrga, direktorica Ajme portala.

— Kao mama, rijetko imam večer samo za sebe, a ovo je bila prava mala bajka. Barbara mi je složila kombinaciju iz nove kolekcije Swarovski nakita na koju sama nikad ne bih pomislila, a sad je ne želim skinuti. — rekla je Doris.

— Došla sam s idejom da ću isprobati samo diskretnije komade, ali Barbara me potpuno oduševila izborom. — rekla je Maja.

— Tražila sam inspiraciju za jedno vjenčanje na koje idem. Ovdje je izbor zaista ogroman. Imaju prekrasne slojevite ogrlice i upečatljivo statement prstenje, pa će mi s njima zapravo trebati jednostavna haljina — dodala je Ana.

Uz pjenušac, stol su krasili kolačići iz Oliviera by Biberon. Fini, mali i preukusni kolačići koji su nestajali brzinom svjetlosti.

Sjaj koji ostaje

Osim u Swarovski Wonderlux trgovini u prizemlju Jokera, ljubitelji kristala u Swarovski svijetu mogu uživati i na drugim lokacijama diljem Hrvatske. U Splitu ih možete pronaći i u City Center One. U Zagrebu imaju dvije lokacije: Centar Cvjetni i City Center One West. U Rijeci ih možete pronaći na adresi Korzo 1. Za sve koji ipak više vole kupovati iz udobnosti doma, cijela ponuda dostupna je i online putem službenog Elysees webshopa.

Kad su se svjetla u Jokeru polako gasila, jedno je bilo sigurno: Split je uživao u vrhunskoj prezentaciji kristalne estetike, a splitske dame otišle su s novim favoritima iz aktualnih kolekcija. Ako niste bile s nama, ništa strašno. Swarovski Wonderlux trgovina čeka vas u prizemlju TC Joker svaki dan, jer kristali su uvijek dobra ideja.