U duhu nadolazećih blagdana, zajedništva i solidarnosti, Lions klub Salona Solin i ove godine organizira tradicionalni humanitarni božićni koncert, koji će se održati u srijedu, 2. prosinca, s početkom u 20 sati u Domu kulture Zvonimir u Solinu.

Prikupljena sredstva namijenjena su pomoći štićenicima samostana sv. Rafaela u Solinu, koji skrbi o osobama s posebnim potrebama. Cijena donacije iznosi 15 eura, a posjetitelje očekuje bogat glazbeni program u kojem će sudjelovati brojni izvođači.

Više od dva desetljeća pomaganja najpotrebitijima

Kako nam je ispričala Žana Sunara iz Lions kluba Salona Solin, humanitarna suradnja sa samostanom sv. Rafaela traje još od osnutka kluba 2001. godine.

„Lions klub Salona osnovan je 2001. godine i tada se razmišljalo o tome što bismo napravili kao našu prvu akciju. Izbor je pao na samostan svetog Rafaela u Solinu, koji skrbi o osobama s posebnim potrebama. U to vrijeme samostan nije bio u sastavu socijalne skrbi, nego je ovisio o donacijama, tako da su sestre od donacija s naših koncerata imale osigurana sredstva za nabavu lož ulja za grijanje samostana“, kazala nam je Sunara.

Tijekom godina samostan se proširio, a njegove su se potrebe promijenile. Danas prikupljena sredstva pomažu u podmirivanju tekućih potreba, pružanju potpore roditeljima djece s posebnim potrebama te angažiranju stručnih suradnika različitih profila.

Božićni koncert kao kruna godišnjeg djelovanja

Kao dio velike međunarodne obitelji Lions Clubs International, solinski Lionsi već više od dva desetljeća okupljaju građane, umjetnike i ljude dobre volje sa zajedničkim ciljem – pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Tradicionalni božićni koncert s godinama je postao nezaobilazan dio solinskog adventskog ugođaja, no humanitarno djelovanje kluba ne završava s blagdanima.

Članovi tijekom cijele godine sudjeluju u brojnim društveno korisnim inicijativama, od borbe protiv dijabetesa i ovisnosti do akcija pomoći pojedincima i udrugama, ostvarujući suradnju s drugim Lions klubovima diljem Hrvatske.

„Ovaj božićni koncert ostaje kao kruna našeg godišnjeg djelovanja i ta večer bude ispunjena pjesmom“, istaknula je Sunara.

Bogat glazbeni program u Domu Zvonimir

Na ovogodišnjem humanitarnom božićnom koncertu nastupit će:

Vladimir Garić

Klapa Sveti Florijan

Pjevačko društvo Marjan – Marjanke

Ženska klapa Kolura

Ženska vokalna skupina KUD-a Salona

Program će voditi Sandra Barčot, a koncert se održava uz potporu Grada Solina i HDS ZAMP-a.

Poziv Solinjanima, Splićanima i svim ljudima dobre volje

Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom uveličaju ovu blagdansku glazbenu večer i istodobno pridonesu kvalitetnijoj svakodnevici štićenika samostana sv. Rafaela.

„Ovom bih prilikom pozvala Solinjane, Splićane i goste da se odazovu u što većem broju, da uživaju u ovoj našoj blagdanskoj glazbenoj večeri i da dokažu da malo ljudske dobrote nekome znači zaista pravo bogatstvo“, poručila je Žana Sunara.

Koncert će se održati u srijedu, 2. prosinca 2026. godine, u 20 sati u Domu kulture Zvonimir u Solinu, a cijena donacije iznosi 15 eura.