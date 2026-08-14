Večer diva u Splitu: Radojka Šverko i Zdenka Kovačiček oduševile publiku

Split je u četvrtak navečer ugostio „Večer diva“, glazbeni program u sklopu 72. Splitskog ljeta koji je okupio neka od prepoznatljivih imena domaće scene.

Glavne zvijezde bile su Radojka Šverko i Zdenka Kovačiček, dvije glazbenice čije karijere traju desetljećima, no večer je bila zamišljena kao susret više generacija izvođača.

Program je otvorila Sara Brodarić Šegvić izvedbama jazz klasika, nakon čega je Arijana Čulina unijela prepoznatljivu dozu splitskog humora. Publiku je nasmijala pričom o tome kako Split doživljava velike zvijezde, a potom i zapjevala „Da mi je s tobom proći, Mare“. Nastupile su i Zrinka Milić te Antonella Malis.

Posebne ovacije dočekale su Radojku Šverko, koja se na pozornici pojavila u svjetlucavoj bijeloj haljini.

„Kad dođem u taj Split, nekako mi drukčije srce lupa“, priznala je publici.

Uslijedio je niz poznatih pjesama, među kojima „Kud plovi ovaj brod“, „Tvoja ću ostat“, „Lanterna“ i „Ljubim te do bola“.

Nakon Radojke, pred splitsku publiku stigla je Zdenka Kovačiček, odjevena u crno i spremna da svojim prepoznatljivim glasom zaokruži večer posvećenu izvođačicama koje su ostavile dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni.

Dio atmosfere s koncerta pogledajte u galeriji našeg Igora Jakšića.