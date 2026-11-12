Večer dalmatinskih okusa i vina: Evo kako se guštalo u Varošu i Obrovu

Splitski Varoš večeras je oživio uz mirise i okuse dalmatinske tradicije, dobro vino i ugodno druženje. Posjetitelji su uživali u zanimljivom predavanju o povezanosti vina i zdravlja, degustaciji tradicionalnih dalmatinskih jela te predstavljanju mladih vina u Ulici Obrov.

U crkvici sv. Križa u Varošu, s početkom u 19:30 sati, dr. sc. Mladen Boban, redoviti profesor, održao je predavanje o zdravlju i vinu. Okupljeni su imali priliku iz stručne perspektive doznati više o utjecaju vina na zdravlje, njegovoj povezanosti s prehranom te važnoj ulozi koju vino stoljećima ima u dalmatinskoj kulturi i načinu života.

Nakon predavanja druženje se nastavilo ispred crkve sv. Križa, gdje su posjetitelji mogli besplatno kušati tradicionalna dalmatinska jela i uživati u autentičnim okusima našega kraja.

Živahno je bilo i u Ulici Obrov, gdje su se od 17 do 23 sata predstavljala i posluživala mlada vina. Posjetitelji su imali priliku kušati vina, družiti se i uživati u atmosferi koja je još jednom pokazala koliko su vino, gastronomija i zajedništvo važan dio dalmatinske tradicije.

Večer je tako protekla u znaku dalmatinskih običaja, lokalnih okusa i druženja u samom srcu Splita.

Kako je izgledala ova večer u Varošu i Ulici Obrov, pogledajte u našoj fotogaleriji.