Večer dalmatinske pisme ponovno oduševila: Marjanke osvojile publiku pjesmom preminule članice

Kaštel Sućurac je proteklog vikenda bio sjedište klapske pjesme gdje su se održale 28. Večeri dalmatinske pisme. Festival je to koji ima dugu tradiciju njegovanja klapske pjesme, a odvija se u sklopu Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta. U prekrasnom ambijentu Trga Podvorje, uz šum mora i prepuno gledalište nastupilo je 20 klapa koje su se natjecale u Kaštelanskom điru.

Stručno ocjenjivačko vijeće koje su činili Nenad Šiškov, Želimir Škarpona, Nikola Urukalo,Anamarija Tadin Pjanić i Damir Marušić

imalo je zahtjevan posao pa su između 17 skladbi izabrali tri najbolje. Naime, prve tri skladbe bile su revijalnog karaktera i nisu ulazile u natjecateljski dio.

Nakon službenog dijela i odslušanih skladbi prionulo se ocjenjivanju, a sve okupljene ove tople srpanje večeru u showtimu zabavljao je Petar Dragojević. Njegovi hitovi rasplesali su publiku, a posebna emocija razlila se kad je zapjevao hit "Kad mi dođeš ti".

Kad su zbrojeni svi glasovi, voditelji koji su već tradicionalno Mariola Milardović Perić i Duško Ćurlić proglasili su pobjednike ovogodišnje VDP-a.

Treću nagradu stručnog vijeća dobila je klapa Vejanke, drugu nagradu klapa Kampanel, a prvu nagradu osvojila je klapa Štorija.

Treća nagrada publike otišla je u ruke klape Praska, druga nagrada klapi Kaše, a srca publike i prvo mjesto osvojile su Marjanke s autorskom pjesmom njihove preminule članice - Davorke Šegvić.