Večer dalmatinske pisme pod zvijezdama: Večeras u Bilicama smotra klapa kakve se ne bi posramio ni Lisinski

Bilice će u petak, 10. srpnja 2026., ponovno postati mjesto susreta klapske pisme, tradicije i zajedništva. Smotra klapa “Bilice 2026.” održat će se s početkom u 21:15 sati u dobro poznatom ambijentu kod restorana Panova, na adresi Stubalj 111.

Organizatori najavljuju večer koja će okupiti vrhunske klapske sastave, višestruke osvajače najviših odličja na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu i drugim natjecanjima. Publika će imati priliku čuti neke od najljepših a cappella interpretacija, u intimnom ambijentu pod zvijezdama.

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Nastupa sedam klapa i Pučki pivači Bilica

Na ovogodišnjoj smotri nastupit će:

Klapa Bunari – Vodice

Klapa Kaše – Dubrovnik

Klapa Luše – Split

Klapa Mriža – Split

Klapa Sebenico – Šibenik

Klapa Skradinke – Skradin

Klapa Sveti Florijan – Žrnovnica

Posebno iznenađenje večeri bit će nastup Pučkih pivača Bilica, koji će se okupiti nakon dugo vremena i dodatno obilježiti ovu glazbenu večer u srcu Bilica.

Nagrade žirija i publike

Kako bi smotra bila još zanimljivija, predviđena je i dodjela nagrada. Bit će dodijeljena nagrada žirija, nagrada publike, nagrada žirija za najboljeg pojedinca, kao i posebna nagrada udruge za promicanje klapske pisme u Bilicama.

Publika će tako imati važnu ulogu u izboru svojih favorita, a dio sjedećih mjesta bit će povezan s vaučerima koji će ujedno služiti kao glasački listići za nagradu publike.

Ulaz slobodan, parking osiguran

Organizator događaja je udruga Biličko srce, a ulaz na smotru je slobodan.

Za posjetitelje je organiziran i besplatan parking kod novog lukobrana u uvali Stubalj, udaljen oko dvije minute šetnje od mjesta održavanja.

Na samoj lokaciji bit će moguće učlaniti se u udrugu Biličko srce te kupiti suvenire kojima se pomaže daljnji rad udruge. Godišnja članarina iznosi 20 eura za odrasle, dok je za djecu i mlade do 18 godina te osobe starije od 65 godina članarina 10 eura.

Predbilježbe za vaučere

Organizatori napominju da se primaju predbilježbe za vaučere za dio sjedećih mjesta. Vaučeri će ujedno biti i glasački listići za nagradu publike.

Svoj vaučer moguće je rezervirati putem Messengera, uz dostavu imena i prezimena te broja osoba u pratnji.

Bilice tako u petak očekuje večer ispunjena pjesmom, emocijom, tradicijom i zajedništvom.

I, kako poručuju organizatori: “Nije sve u zlatu.”