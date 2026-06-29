Već u 7 ujutro pakleno: Dalmacija se probudila na više od 30 stupnjeva

Dalmacija je već u ranim jutarnjim satima pokazala da je pred nama izrazito vruć dan. Prema podacima mreže Pljusak.com, brojne meteorološke postaje oko 7 sati mjerile su temperature blizu ili iznad 30 stupnjeva Celzijevih, a ponegdje su vrijednosti već tada bile gotovo ljetno podnevne.

Najtoplije je jutros bilo u Zadvarju, gdje je postaja Zadvarje, Centar u 7:35 izmjerila čak 34,2 stupnja. Vrlo vruće bilo je i na krajnjem jugu zemlje, u Župi dubrovačkoj, gdje su Martinovići u 7:29 mjerili 31,9 stupnjeva.

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Split se već rano grijao iznad 30

Visoke temperature zabilježene su i na splitskom području. Split, Prirodoslovna škola u 7:34 mjerio je 31,3 stupnja, dok je na Lokvama u 7:33 izmjeren 31,1 stupanj. U Spinutu je u 7:35 bilo 30,6 stupnjeva, a u Solinu, na postaji Srednja strana, u 7:34 izmjereno je 30,7 stupnjeva.

Vruće je bilo i na otocima. Na Silbi je u 7:29 izmjereno 31,7 stupnjeva, u Milni na Braču u 7:35 bilo je 31,3 stupnja, dok je u Veloj Luci na Korčuli, na postaji Gabrica, u 7:34 izmjereno 31,2 stupnja.

Gdje je jutros bilo najtoplije?

Među najvišim jutarnjim temperaturama izdvajaju se: Zadvarje, Centar – 34,2 °C Župa dubrovačka, Martinovići – 31,9 °C Silba – 31,7 °C Split, Prirodoslovna škola – 31,3 °C Brač, Milna – 31,3 °C Korčula, Vela Luka Gabrica – 31,2 °C Split, Lokve – 31,1 °C Solin, Srednja strana – 30,7 °C

Najsvježije u višim i zaleđnim predjelima

Osjetno ugodnije jutro imala su tek pojedina područja u unutrašnjosti i na većim nadmorskim visinama. Na Dinari, na postaji Velika Duvjakuša, u 7:25 izmjereno je 20,7 stupnjeva, dok su Vinalić i Vela Njiva, Prančevići mjerili 21,3 stupnja. Na Sinjalu na Dinari u 7:31 zabilježeno je 21,6 stupnjeva.

Među nižim temperaturama jutros su se izdvojili: Dinara, Velika Duvjakuša – 20,7 °C Vinalić – 21,3 °C Vela Njiva, Prančevići – 21,3 °C Dinara, Sinjal – 21,6 °C

Sudeći prema ranim jutarnjim mjerenjima, Dalmacija je u dan ušla uz vrlo visoke temperature, a u nastavku dana očekuje se nastavak pravih ljetnih vrućina.