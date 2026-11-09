Već sutra olujni udari juga. Evo kad će kiša, gdje će snijeg za vikend i hoće li opet zahladiti

Ponedjeljak nam je donio kratki predah između dvije ciklone pa je bilo dosta sunca uz slab vjetar. Najviše dnevne temperature zraka bile su većinom od 14 do 18°C, s iznimkom hladnijih planina pa je tako danas na Dinari bilo do najviših 2°C, barem na najvišem vrhu Hrvatske, Sinjalu.

Krajem dana na moru je zapuhalo jugo, a nad sjeverni Jadran i središnju Hrvatsku stigli su novi kišni oblaci. Do 22 sata na krajnjem sjeverozapadu Istre palo je 9 litara po kvadratnom metru, a Kraljevici 8 litara.

Sve je to samo uvod u vrlo nestabilno razdoblje. Tako se sljedećih osam dana očekuje većina dana s jugo, od čega čak tri dana s jugom koje će imati olujne udare, a očekuje se i tek jedan dan s burom.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm aktivirao žuto upozorenje za veći dio Jadrana zbog juga. One će biti najjače sredinom dana i u prvom dijelu popodneva kada će biti vrlo jakih udara, ponegdje je moguć pokoji olujni udar.

Ukratko, sljedećih dana će biti toplije, a vrhunac topline u Dalmaciji imat ćemo u četvrtak i petak kada će usprkos nestabilnom vremenu temperature zraka ponegdje dosezati 20°C. Pad temperature prvo će zahvatiti sjeverni Jadran, potom će se prošiti na Dalmaciju uz buru i povratak stabilnog vremena.

Vrlo obilne kiše u zaleđu Kvarnera

Glavnina kiše nas očekuje u utorak u drugom dijelu dana, u drugom dijelu četvrtka i u petak. Bez obzira na sve, tjedna će imati i suha razdoblja. Bitno je naglasiti da će ukupno do vikenda dio sjevernog Jadrana i Gorski kotar primiti vrlo velike količine oborina, ponegdje i nekoliko stotina litara. Iako će kiše u Dalmaciji biti posvuda, količine će biti znatno manje nego na Kvarneru i njegovom zaleđu.

Snijeg u noći na subotu - Lika i Gorski kotar

U noći na subotu snijeg će pasti na Dinari i Kamešnici, moguće i na još pokojoj planini u Dalmaciji, a vrijedi spomenuti da će dijelovi Gorskog kotara dobiti i nekoliko desetaka centimetara snijega, nešto manje u Lici.

Najhladnije će biti u noći ne nedjelju kada će posvuda uz obalu temperature biti jednoznamenkaste, u Zagori ponegdje i ispod nule.

Bez kiše će se zadržati u nedjelju i vjerojatno još u ponedjeljak, a već u utorak novo jako do olujno jugo, obilna kiša i zatopljenje.

Detaljniju vremensku prognozu za sljedeće dane čitajte u utorak na Dalmaciji Danas.