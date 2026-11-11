Već prvog dana Interlibera Splitski kantun je bio mjesto susreta, zagrljaja i smijeha

Zagrebački velesajam u utorak je, zahvaljujući 48. izdanju Interlibera, ponovno postao mjesto susreta čitatelja, autora i knjiga, mjesto na kojem će tijekom šest dana vladati književnost i dobra atmosfera. Četvrti put svoje je mjesto na najvećem hrvatskom sajmu knjiga pronašao i Splitski kantun, jedinstvena kulturna inicijativa koja okuplja male splitske nakladnike, samostalne autore i kulturne institucije radi zajedničkog nastupa na velikim sajmovima knjiga.

Već prvog dana na štandu Splitskog kantuna, smještenom u paviljonu 6, nije nedostajalo susreta, zagrljaja, smijeha i razgovora o knjigama. Brojni posjetitelji zastajali su uz bogatu ponudu izdanja, upoznavali nove autore i ponovno susretali one čiji rad već godinama prate.

Prvi sajamski dan obilježilo je i predstavljanje romana „Usudi se sanjati” autorice Antee Ćurin iz Terpsihore, održano na pozornici paviljona 6. U neposrednom razgovoru s okupljenim posjetiteljima autorica je predstavila svoj prvi roman, inspiriran brojnim putovanjima. Razgovaralo se o dalekim zemljama, iskustvima samostalnih putovanja, ali i izazovima s kojima se susreće Split kao turistički grad.

Velik broj posjetitelja već je prvog dana pokazao zanimanje za bogatu ponudu Splitskog kantuna. Pozornost čitatelja podjednako su privukla izdanja malih splitskih nakladnika i djela autora koji tek pronalaze put do šire publike, kao i knjige poznatih splitskih i sa Splitom povezanih književnika, okupljene u novoj tematskoj cjelini „Autori koje znate”.

Riječ je o novosti ovogodišnjeg nastupa Splitskog kantuna, nastaloj kao odgovor na dugogodišnje upite posjetitelja, a ostvarenoj zahvaljujući suradnji s pet nakladničkih kuća iz drugih dijelova Hrvatske. Nova cjelina predstavljena je pod sloganom „Ako je splitsko, misto mu je na Kantunu!”

Danas predstavljanje romana „Izgubljena tajna” i nova druženja na Kantunu

Program Splitskog kantuna nastavlja se u srijedu, 11. studenoga, predstavljanjem romana "Izgubljena tajna" autorice Jugane Vujisić. Svoj književni prvijenac autorica ćepredstaviti na pozornici paviljona, s početkom u 14 sati, u razgovoru s Katom Bošković, osnivačicom Splitskog kantuna.

Nakon predstavljanja slijedi druženje s autoricom na štandu Splitskog kantuna, a tijekom poslijepodneva posjetitelje očekuju i susreti s Magdalenom Mrčelom i Anteom Ćurin.

Najmlađe pak očekuje druženje s Tihanom Caktaš, autoricom slikovnice “Gdje su koke?” koja ćeu sklopu posebnog programskog dijela Interlibera - “Pričam ti priču” održati intekativnu radionicu za djecu. Radionica će se održati na galeriji paviljona 5, u zoni Čudaonice s početkom u 17 sati.

U danima koji slijede Splitski kantun donosi još niz predstavljanja knjiga i druženja s autorima, poznatih kao „Ćakula na Kantunu”, uz bogatu ponudu izdanja svojih sudionika.

Ne propustite priliku za susret s knjigama, autorima i daškom splitske atmosfere u Zagrebu – posjetite Splitski kantun u paviljonu 6, na štandu 9B!