Već prijavljivan zbog nasilja i prijetnji: Uhvaćen s pištoljem, pa pušten na slobodu

Splitski interventni policajci u noći sa subote na nedjelju u automobilu 23-godišnjaka pronašli su ilegalni pištolj, nakon čega je muškarac uhićen i priveden na sud. Policijski službenici postupali su prema 23-godišnjem hrvatskom državljaninu u nedjelju, 2. kolovoza, oko 00.50 sati na području Splita. Pregledom vozila utvrdili su da muškarac posjeduje pištolj za koji nije imao odgovarajuće odobrenje. Policija mu je oduzela oružje, kao i spremnik u kojem su se nalazila dva komada streljiva. Nakon pronalaska oružja 23-godišnjak je uhićen i doveden u policijsku postaju, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Kako je izvijestila policija, muškarac je i ranije kazneno prijavljivan zbog nasilničkog ponašanja i prijetnje. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je počinio tri prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Policija tražila 30 dana zatvora, sud ga pustio

Uz optužni prijedlog priveden je nadležnom sudu. Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje te izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Sud, međutim, nije prihvatio prijedlog policije te je 23-godišnjak pušten na slobodu.