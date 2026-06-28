Prijeti nam dan iz pakla: Već ujutro izmjerene tropske temperature, evo koliko je bilo u Splitu

Hrvatska je ušla u još jedan dan pod utjecajem snažnog toplinskog vala, a već su jutarnja mjerenja pokazala koliko će nedjelja biti zahtjevna. Na pojedinim dijelovima obale temperatura je već u 7 sati prelazila 30 Celzijevih stupnjeva, dok je Državni hidrometeorološki zavod za velik dio zemlje izdao najviši stupanj upozorenja.

Najtoplije je jutros bilo u Dubrovniku, gdje je izmjereno 30,8 °C. Slijede Lastovo s 30,4 °C, Split - Zračna luka s 30,0 °C, dok je na meteorološkoj postaji Split-Marjan izmjereno 29,8 °C.

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S druge strane, najniža temperatura zabilježena je u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjak, gdje je u 7 sati bilo svega 13,6 °C. Svježije je bilo i u Lici te Gorskom kotaru. U Ličkom Lešću izmjereno je 17,5 °C, u Otočcu 18,0 °C, na Plitvičkim jezerima 18,3 °C, a u Delnicama 18,4 °C.

U Zagrebu je na postaji Maksimir izmjereno 24,2 °C, na Zračnoj luci 21,7 °C, dok je na Puntijarki temperatura iznosila 22,7 °C.

Meteorolozi upozoravaju da će se tijekom dana vrućina dodatno pojačavati. Za zagrebačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje zbog iznimno opasnog toplinskog vala, dok je za ostatak Hrvatske izdano narančasto upozorenje.

Aktualni toplinski val nije zahvatio samo Hrvatsku. Visoke temperature posljednjih dana bilježe se diljem Europe, a u subotu su oboreni temperaturni rekordi u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj. U Češkoj je izmjereno 40,6 °C, dok je Njemačka dosegnula novih rekordnih 41,5 °C.

Prema prognozi DHMZ-a, danas će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. U Slavoniji će dnevna temperatura dosezati između 35 i 38 °C, u središnjoj Hrvatskoj od 34 do 37 °C, a u Gorskoj Hrvatskoj i Lici između 30 i 35 °C.

Na Jadranu će također biti iznimno vruće. U Istri se očekuje od 33 do 37 °C, na sjevernom Jadranu između 34 i 38 °C, dok bi u Dalmaciji temperatura mogla dosegnuti 39 °C. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne postoji mala mogućnost lokalnih pljuskova uz razvoj naoblake.

Vrhunac vrućine očekuje se i početkom novog tjedna. Za Rijeku, Split i Dubrovnik crveno upozorenje ostaje na snazi sve do srijede. U ponedjeljak i utorak vrlo velika opasnost od toplinskog vala prijeti i Osijeku, Karlovcu te Kninu, dok će zagrebačka regija pod crvenim upozorenjem biti do utorka. U srijedu bi u kontinentalnom dijelu zemlje trebalo doći do postupnog popuštanja vrućine, no na Jadranu će se ekstremno visoke temperature zadržati.

I sutra će prevladavati sunčano vrijeme, uz moguć razvoj oblaka i lokalne pljuskove s grmljavinom, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnje temperature kretat će se između 17 i 22 °C, na obali i otocima od 23 do 28 °C, dok bi najviše dnevne vrijednosti ponovno mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva.