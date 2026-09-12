Već 30 godina bavi se seksualnim radom, a nedjeljom ide na misu: "Ne vidim tu proturječje"

Iako seksualna ekspresija i seksualni rad ne idu ruku pod ruku s većinom religija i vjerskih uvjerenja, jedna britanska domina tvrdi da njezina vjera i posao nisu nespojivi. Melissa Todd, koja se seksualnim radom bavi već tri desetljeća, a posljednjih dvadesetak godina radi kao domina i kink model, već 12 godina svake nedjelje odlazi na misu. Danas otvoreno govori o tome kako se njezin profesionalni život isprepliće s kršćanstvom, piše Večernji.

Todd kaže da je pronašla crkvenu zajednicu koja prihvaća njezin život i posao, a uskoro bi trebala održati i predavanje o poveznicama kršćanstva i kink kulture. Iako priznaje da joj nije potpuno ugodno govoriti o intimnim temama pred članovima svoje crkvene zajednice, smatra da se o tijelu, seksualnosti, želji i moći treba razgovarati otvoreno. „Crkva koja ne može iskreno govoriti o tijelima, moći i želji te razgovore prepušta ljudima koji su mnogo manje zainteresirani za ljubav, dostojanstvo i svetost“, smatra Todd.

Iskustvo iz rada domine pritom joj je pomoglo da na drugačiji način razmišlja o nekim kršćanskim vrijednostima, posebno o pristanku, povjerenju i odgovornosti. Prije svakog susreta, kaže, važno joj je znati pristaju li svi slobodno na ono što će se događati, jesu li granice jasne i postoji li međusobno poštovanje. U tim pravilima vidi poveznicu s kršćanskim shvaćanjem odnosa koji se temelje na povjerenju i odgovornosti. Smatra i da se moć ne bi trebala prešućivati, jer upravo neizgovorena i nekontrolirana moć može biti katalizator problema. „Želja je dio ljudskosti, a potreba za povezanošću, dodirom i intimnošću nije neuspjeh duhovnosti – to je jedan od njezinih jezika“, poručuje.

Svoju vjeru i posao ne skriva ni pred klijentima, pa se zna dogoditi da je nedjeljom ujutro nedostupna upravo zbog odlaska u crkvu. „Kad klijentima kažem da ih ne mogu udarati po stražnjici nedjeljom ujutro jer idem u crkvu, oni samo kimnu, kao da čekaju da potvrdim da se šalim“, napisala je Todd.

Za nju upravo ta otvorenost predstavlja najbolji način da pokaže kako se naizgled potpuno različiti dijelovi njezina života ipak mogu nadopunjavati. Vjeruje da i religijska praksa i konsenzualni kink mogu uključivati rituale, jasne granice, povjerenje i snažan osjećaj pripadnosti zajednici, zbog čega smatra da ih ne treba automatski promatrati kao suprotnosti. „Nije to toliko nespojivo“, njezina je glavna poruka, a vlastitim primjerom želi pokazati da vjera i seksualnost ne moraju nužno biti dva svijeta koja se međusobno isključuju, prenosi Metro.co.uk.