Već 20 godina njegovo ime prati Bačvice: Uvjerljivo pobjeđivao, tijesno gubio i vraćao se, a sada ga čeka i Prva HMNL

Uoči novih splitskih kotarskih izbora zanimljivo je vratiti se dvije dekade unatrag i pogledati jednu od dužih političkih kronologija na razini splitskih kvartova.

Ime Tomislava Zaninovića uz Gradski kotar Bačvice pojavljuje se još 2006. godine. No važno je odmah razjasniti jednu stvar: to ne znači da je 20 godina neprekidno predsjednik kotara.

Njegova izborna i politička priča znatno je složenija – u njoj ima velikih izbornih pobjeda, 12 godina neprekinutog predsjedničkog mandata, jednog tijesnog izbornog poraza, važnog postizbornog dogovora te ponovnog povratka na čelo Vijeća.

Dostupni podaci Zaninovića svrstavaju među izrazito dugovječne splitske kotarske čelnike, uz Ivicu Grubišića Giru, Mirka Prančevića i Davora Matijevića.

Prvi je bio još 2006., ali predsjednik nije postao

Prvi važan izborni rezultat Zaninović ostvaruje 2006. godine. Tada je nastupao kao HSP-ovac, a njegova lista osvojila je četiri od tadašnjih 11 mjesta u Vijeću Gradskog kotara Bačvice — više od bilo koje druge liste.

Unatoč izbornoj pobjedi, Zaninović nije postao predsjednik. Nakon postizbornog dogovora HDZ-a i SDP-a, za predsjednika Vijeća izabran je HDZ-ov Edo Unković.

Četiri godine poslije situacija se mijenja. Na izborima 2010. Nezavisna lista Tomislava Zaninovića osvaja tri od sedam mandata, ispred SDP-HNS-a s dva te HDZ-a i HGS-HČSP-a s po jednim mandatom. Zaninović potom preuzima predsjedničku funkciju.

Na izborima 2014. njegova lista ponovno osvaja četiri vijećnička mjesta i Zaninović ostaje na čelu Bačvica. Četiri godine poslije bilježi još uvjerljiviji rezultat: njegova kandidacijska lista dobiva 443 glasa i pet od sedam vijećnika, dok su HDZ i SDP osvojili po jedno mjesto.

Tako se do 2022. skupilo 12 uzastopnih godina predsjedničkog staža, od 2010. do kraja tog izbornog ciklusa.

Centar ga je 2022. pretekao, ali uslijedio je dogovor o podjeli mandata

Izbori 2022. prekidaju niz Zaninovićevih izbornih pobjeda. Na Bačvicama je tada Centar osvojio 338 glasova i tri vijećnička mjesta, dok je Zaninovićeva nezavisna lista dobila 256 glasova i dva mandata. Po jedno mjesto osvojili su HDZ i lista predvođena Domovinskim pokretom.

Međutim, Centar kao lista s najviše vijećnika nije uspio sastaviti većinu.

Nakon dogovora liste Ante Loze iz Domovinskog pokreta i HDZ-a, s jedne strane, te Nezavisne liste Tomislava Zaninovića, s druge strane, postignut je sporazum o podjeli predsjedničkog mandata.

Za predsjednika Vijeća najprije je izabran Ante Lozo, dok je Zaninović preuzeo dužnost dopredsjednika. Sukladno postignutom dogovoru, Lozo je nakon prve polovice mandata odstupio, a predsjedničku funkciju do kraja mandata preuzeo je Tomislav Zaninović.

Zbog toga je preciznije govoriti o približno 14 godina predsjedničkog staža i oko 16 godina neprekinute prisutnosti u vrhu vodstva kotara od 2010., nego o 20 godina neprekidnog predsjednikovanja.

Ni u toj kategoriji nije apsolutni splitski rekorder. Ivica Grubišić Gire uz vodstvo Sirobuje veže se još od vremena mjesne zajednice 1986. godine, zbog čega je njegov politički kontinuitet teško izravno uspoređivati s današnjim četverogodišnjim mandatima.

Mirko Prančević bio je predsjednik Neslanovca već 2006., dok Davor Matijević Blatine-Škrape vodi od 2014. godine.

Drugim riječima, dostupni podaci Zaninovića svakako svrstavaju među najdugovječnije splitske kotarske čelnike, ali ne daju osnovu za tvrdnju da je čitavih 20 godina vodio Bačvice.

Paralelna priča na parketu: Bačvice izborile viši rang

Uz kotarsku politiku, Zaninović je posljednjih godina snažno vezan i uz MNK Bačvice, čiji je predsjednik i trener.

Bačvice su u sezoni 2025./26. osvojile 2. HMNL Jug, a zatim u ligi za popunu Prve HMNL ostvarile četiri pobjede u četiri utakmice, uz gol-razliku 26:10. Kvalifikacije su završile na prvom mjestu sa svih 12 bodova.

Time su izborile nastup u Prvoj HMNL u sezoni 2026./27., a prvenstvo će otvoriti 25. rujna protiv HMNK Vrgorca na Gripama.

Pritom treba naglasiti terminološku razliku: iako se natjecanje zove Prva HMNL, riječ je o rangu ispod SuperSport HMNL-a, odnosno Bačvice nisu ušle u najviši rang hrvatskog futsala. Prvak Prve HMNL izravno napreduje u SuperSport HMNL.

Zaninovićeva priča zato jest neuobičajena po trajanju. Od prve liste koja je na Bačvicama osvojila najviše mandata prošlo je 20 godina, a od 2010. bez prekida nalazi se u predsjedničkom ili dopredsjedničkom vrhu kotara.

Zaninović: "U ove izbore ne ulazim s praznim obećanjima"

Uoči novih izbora Zaninović naglasak stavlja na projekte za koje tvrdi da predstavljaju konkretan rezultat dosadašnjeg rada.

"U ove izbore ne ulazi s praznim obećanjima, nego s velikim projektima iza sebe i jasnom vizijom onoga što Bačvice tek mogu postati! A to su rezultati koji se vide i ostaju: realiziranom projektu prve takve teretane na otvorenom u našem gradu, na Sportskom centru Baterije, vrijednom više od 150.000 eura, za koji je proveden javni natječaj za izbor izvođača radova, a početak istih očekuje se svakog trenutka, te projekt budućeg najvećeg i najmodernijeg splitskog parka za pse, na površini većoj od 500 četvornih metara na Katalinića brigu. Vijeće kotara je vlastitim sredstvima osiguralo zaštitnu ogradu, dok su iskopi, betoniranje i ostali potrebni radovi dogovoreni u suradnji s Gradom Splitom."

Riječ je o navodima iz Zaninovićeva predstavljanja pred izbore, pa će konačna realizacija najavljenih radova biti i konkretno mjerilo njihovog ostvarenja.

Na Bačvicama ponovno velika konkurencija

Zanimljiv je i kontekst u kojem Zaninović ostvaruje svoj politički kontinuitet. Bačvice su godinama među splitskim kotarevima s izraženom izbornom konkurencijom, a birači često imaju više kandidacijskih lista između kojih mogu birati.

Tako će biti i sada.

Na aktualnim izborima za povjerenje stanovnika Bačvica bore se četiri liste, pa Zaninović na putu prema novom mandatu ima tri konkurentske opcije.