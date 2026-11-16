Dvadeset godina kazališnog stvaralaštva, brojnih predstava, ljubavi prema pozornici i očuvanja dalmatinske beside – iza Kaštelanskog kazališta velika je obljetnica koja svjedoči o predanosti lokalnih zaljubljenika u kazališnu umjetnost. Tijekom dva desetljeća ova je kazališna družina svojim radom postala prepoznatljiv dio kulturnog identiteta Kaštela, okupljajući glumce, autore, suradnike i publiku različitih generacija. Njezin značaj ne ogleda se samo u broju odigranih predstava, nego i u kontinuiranom njegovanju lokalnog govora, humora i priča koje čine dio kaštelanske svakodnevice.

Središnja proslava 20. obljetnice rada bila je najavljena za nedjelju, 15. studenoga, u Kulturnom centru Kaštela u Kaštel Lukšiću, u sklopu ovogodišnjih Dana Kaštelanskog kazališta. Program je zamišljen kao prilika za prisjećanje na najvažnije trenutke iz protekla dva desetljeća, susret članova i suradnika te predstavljanje dijela bogate kazališne povijesti. Veliki jubilej ujedno je i podsjetnik na važnost lokalnih kulturnih inicijativa koje opstaju zahvaljujući entuzijazmu i predanom radu svojih članova.

Dvadeset godina predstava, emocija i zajedništva

Kaštelansko kazalište tijekom godina gradilo je prepoznatljiv odnos s publikom, a njegova važnost nadilazi same kazališne predstave. Riječ je o prostoru susreta, kreativnosti i očuvanja kulturnih vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju. Upravo je povezanost s lokalnim identitetom jedan od razloga zbog kojih je kazalište zauzelo posebno mjesto u kulturnom životu Kaštela.

Obljetnički program zamišljen je kao prisjećanje na predstave, ljude i događaje koji su obilježili rad družine. Najavljene su projekcije ranijih kazališnih ostvarenja te susreti članova i suradnika koji su tijekom godina pridonijeli razvoju kazališta. Takvi jubileji prilika su ne samo za pogled unatrag, nego i za promišljanje o budućnosti amaterskog kazališnog stvaralaštva u lokalnoj zajednici.

Kaštelanske priče iz perspektive jedne masline

Ovogodišnji 14. Dani Kaštelanskog kazališta započeli su u listopadu premijerom predstave „Kaštelanske ćakule – Ispovijest jedne masline”. Riječ je o zanimljivoj kazališnoj priči koja kroz simbol stare masline povezuje različite događaje, ljude i uspomene iz kaštelanske prošlosti. Maslina, kao jedan od prepoznatljivih simbola dalmatinskog prostora i tradicije, postaje pripovjedač koji publiku vodi kroz priče iz svakodnevnog života.

Predstava kroz humor, lokalni govor i prepoznatljive situacije podsjeća na važnost očuvanja zavičajnog identiteta. Takav pristup posebno je zanimljiv jer tradiciju ne predstavlja samo kao povijesno nasljeđe, nego kao živu priču koja i danas može komunicirati s publikom. Upravo u tom povezivanju kazališne umjetnosti, dalmatinske beside i lokalne povijesti prepoznaje se jedan od važnih elemenata rada Kaštelanskog kazališta.

Program se nastavlja i sljedećih dana

Obilježavanjem velike obljetnice ovogodišnji program ne završava jer su tijekom studenoga predviđeni dodatni sadržaji za publiku različitih generacija. Posebna pozornost posvećena je najmlađima, kojima će biti ponuđene kazališne i filmske priče poznatih književnih i dječjih junaka. Tako će se program Dana Kaštelanskog kazališta nastaviti i nakon središnje obljetničke svečanosti.

Za subotu, 21. studenoga, najavljena je dječja predstava „Čudnovate zgode šegrta Hlapića”, dok je za nedjelju, 22. studenoga, predviđen program s naslovom „Mačak u šeširu”. Ovi sadržaji dodatno potvrđuju namjeru organizatora da kazališnu i kulturnu ponudu približe što širem krugu posjetitelja. Posebno je vrijedno što se kroz takve programe djecu od najranije dobi potiče na upoznavanje kazališne umjetnosti i razvijanje interesa za kulturu.

Kazalište koje čuva dio kaštelanskog identiteta

Dva desetljeća rada Kaštelanskog kazališta predstavljaju važan kulturni kontinuitet u sredini u kojoj se lokalna povijest, običaji i govor snažno isprepliću sa suvremenim životom. Amaterske kazališne družine često nemaju materijalne i organizacijske mogućnosti velikih profesionalnih kazališta, ali svojim radom daju jedinstven doprinos kulturnoj raznolikosti. One su ujedno mjesta na kojima se stvaraju nova prijateljstva, razvijaju talenti i čuvaju priče koje bi inače mogle pasti u zaborav.

Dvadeset godina Kaštelanskog kazališta zato nije samo obljetnica jedne družine, nego i lijepa priča o ljudima koji čuvaju kulturno nasljeđe svojega kraja. Kroz predstave, humor i dalmatinsku besidu pokazali su da lokalna kazališna scena može biti važan dio života zajednice. Nastavak programa Dana Kaštelanskog kazališta prilika je da publika podrži njihov rad i pridruži se obilježavanju velikog jubileja.