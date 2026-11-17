Mali kiosk za prodaju voća i povrća, koji je godinama dio svakodnevice stanovnika jednog makarskog kvarta, našao se pred neizvjesnom budućnošću. Njegov vlasnik Pavao Kraljević, koji od 2014. godine posluje u Ulici Ante Starčevića, u neposrednoj blizini Osnovne škole Stjepana Ivičevića, upozorava da postojeća prodajna lokacija nije predviđena nacrtom izmjena gradskog Plana korištenja javnih površina. Ako takvo rješenje ostane na snazi, mogao bi izgubiti mjesto na kojem već dvanaest godina obavlja svoju djelatnost.

Priču je objavio portal Makarska Danas, kojemu je Kraljević objasnio da se za njega ne radi samo o pitanju lokacije, nego i o nastavku obiteljskog poslovanja. Prodaja voća i povrća, kako navodi, jedini je izvor prihoda njegove obitelji, pa bi eventualni gubitak prodajnog mjesta mogao imati ozbiljne posljedice. Zbog toga je odlučio reagirati tijekom javnog savjetovanja i od Grada zatražiti prihvatljivo rješenje.

Podnio službenu primjedbu, traži da kiosk ostane

Kraljević je 27. listopada podnio službenu primjedbu na nacrt izmjena Plana korištenja javnih površina, zatraživši da se zadrži dosadašnja lokacija kioska preko puta kućnog broja 7 u Ulici Ante Starčevića. U zahtjevu je upozorio na dugogodišnje poslovanje, uredno podmirivanje obveza i važnost očuvanja radnog mjesta koje predstavlja temelj egzistencije njegove obitelji. Smatra da bi prilikom planiranja javnih površina trebalo voditi računa i o obrtnicima koji na određenim lokacijama rade dugi niz godina.

Kiosk je, prema njegovim riječima, postao prepoznatljivo mjesto kupnje voća i povrća za dio stanovnika okolnog područja. Tijekom godina razvio je poslovanje i stekao stalne kupce, pa bi preseljenje ili prestanak rada predstavljali značajnu promjenu. Unatoč tome, Kraljević ističe da razumije potrebu Grada za uređenjem prometnih i javnih površina.

Razumije prometne planove, ali traži alternativu

Jedan od razloga zbog kojih bi se moglo mijenjati korištenje javne površine povezan je s prometnim planovima u Ulici Ante Starčevića. Spominje se mogućnost uspostave dvosmjernog prometa, što bi moglo zahtijevati drukčiji raspored prostora uz prometnicu. Kraljević ne odbacuje potrebu za takvim zahvatima, ali smatra da bi se trebalo provjeriti može li njegov kiosk ostati na postojećoj lokaciji bez ometanja prometa.

Ako zadržavanje kioska ipak ne bude moguće, spreman je razmotriti preseljenje na drugo odgovarajuće mjesto. Problem je što zasad nema osiguranu alternativnu javnu površinu na kojoj bi mogao nastaviti prodaju, a potraga za novom lokacijom nije jednostavna. Zato od Grada očekuje da prilikom odlučivanja uzme u obzir njegove okolnosti i mogućnost nastavka obiteljske djelatnosti.

Savjetovanje završilo, čeka se odgovor Grada

Javno savjetovanje o izmjenama Plana korištenja javnih površina trajalo je do 15. studenoga 2026. godine, a sada slijedi razmatranje zaprimljenih primjedbi. Grad Makarska treba se očitovati o zahtjevima zainteresirane javnosti i donijeti odgovarajuće odluke o budućem korištenju prostora. Konačno rješenje u slučaju ovog kioska zasad nije poznato.

Važno je pritom naglasiti da uklanjanje kioska još nije potvrđeno kao konačna odluka. Trenutačno je poznato da lokacija nije obuhvaćena predloženim planom te da je vlasnik pravodobno zatražio njezino zadržavanje. Hoće li Grad prihvatiti njegovu primjedbu, ponuditi zamjensko mjesto ili ostati pri predloženom rješenju, trebalo bi biti poznato nakon završetka postupka.

Pitanje koje nadilazi jedan kiosk

Ovaj slučaj otvara šire pitanje odnosa između urbanističkog planiranja i očuvanja malih lokalnih obrta. Prometno uređenje i sigurnost građana nesumnjivo su važni, ali istodobno se postavlja pitanje mogu li se pri takvim promjenama pronaći rješenja koja neće ugroziti dugogodišnje poslovanje malih poduzetnika. Posebno je to osjetljivo kada se radi o djelatnostima od kojih obitelji izravno žive.

Za Kraljevića će odluka Grada Makarske imati vrlo konkretne posljedice jer se odnosi na mogućnost nastavka njegova rada. Hoće li nakon dvanaest godina morati napustiti poznatu lokaciju ili će Grad pronaći način da njegova prodaja voća i povrća opstane, zasad ostaje otvoreno pitanje.