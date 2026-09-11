VAŽNO ZA VOZAČE: Zatvara se 'mali rotor kod Lesnine', radovi će trajati dva tjedna

U ponedjeljak, 14. rujna, počinju radovi na sanaciji županijske ceste ŽC 6260, odnosno dijela Ulice Matice hrvatske u Dugopolju. Radovi će donijeti i značajne promjene u prometu, a dio prometnice bit će potpuno zatvoren.

Za sav promet zatvara se dionica Ulice Matice hrvatske od raskrižja s Dugopoljskom ulicom, kod galenskog laboratorija Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, do raskrižja s Ulicom svetog Leopolda Mandića.

Posebno je važno da će tijekom radova biti zatvoreno i raskrižje Ulice Matice hrvatske s Ulicom svetog Mihovila, poznato kao "mali rotor kod Lesnine". Zbog toga iz tog smjera neće biti moguć ni ulazak u radnu zonu Podi i Dugopolje. Na prometnom elaboratu vidljivo je zatvaranje upravo na području Shop Parka Dugopolje te uspostavljanje obilaznog pravca.

Za vozače će biti uspostavljeni obilazni pravci, ovisno o smjeru iz kojeg dolaze.

Vozila koja županijskom cestom dolaze iz smjera Dicma preusmjeravat će se nerazvrstanim cestama kroz radnu zonu Podi.

Za vozače koji brzom cestom dolaze iz smjera Splita obilazak će biti Ulicom svetog Nikole Tavelića, odnosno potrebno je koristiti izlaz s brze ceste prije rotora.

Vozila koja dolaze državnom cestom iz smjera Sinja ili s autoceste nakon izlaska iz rotora preusmjeravat će se preko izlaza za radnu zonu Podi, odnosno Kninskom ulicom i nadvožnjakom preko državne ceste D1.

Na svim raskrižjima na kojima će izmijenjena regulacija utjecati na promet bit će postavljena privremena prometna signalizacija. Prometni elaborat predviđa i oznake obilazaka prema Dugopolju, Bisku i autocesti A1.

Radovi na samom rotoru trebali bi trajati dva tjedna, pa se vozačima koji svakodnevno prolaze ovim dijelom Dugopolja preporučuje da računaju na izmijenjenu regulaciju i koriste označene obilazne pravce.