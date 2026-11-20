Za stanovnike omiškog zaleđa, ali i brojne vlasnike zemljišta koji žive izvan svojih rodnih mjesta, stiže važna obavijest vezana uz katastarsku izmjeru u dijelovima katastarskih općina Slime i Kostanje. Grad Omiš objavio je termine javnih skupova na kojima će se vlasnici moći upoznati s postupkom izmjere, a uz obavijesti su dostupne pregledne karte obuhvaćenih područja te službene upute za nositelje prava na nekretninama.

Katastarska izmjera važna je zato što omogućuje utvrđivanje stvarnog položaja, oblika, površine i načina korištenja čestica te prikupljanje podataka o nositeljima prava. Na temelju novih podataka izrađuju se katastarski plan i operat te provodi postupak uspostave odnosno obnove odgovarajućih zemljišnoknjižnih evidencija.

Dva javna skupa: objavljene su točne lokacije i termini

Za područje Slima javni skup zakazan je za subotu, 21. studenoga 2026., u 18 sati, u Društvenom domu Slime, na adresi Josipa Pupačića 22. Drugi skup odnosi se na područje Kostanja, a održat će se u utorak, 24. studenoga, u 18 sati, u Društvenom domu Seoca, na adresi Put Lokve 21.

Uz obje službene obavijesti Grad Omiš objavio je pregledne karte područja na koja se izmjera odnosi. Vlasnicima se zato preporučuje da najprije provjere nalazi li se njihova nekretnina unutar obuhvata, jer je riječ o izmjeri dijelova katastarskih općina, a ne nužno svih zemljišta na njihovu području.

Što vlasnici trebaju znati o označavanju međa?

Prema uputama Državne geodetske uprave, u postupku izmjere prikupljaju se podaci o međama, površinama, načinu uporabe zemljišta, postojećim objektima i pravima na nekretninama. Vlasnici su dužni označiti granice zemljišta na kojem imaju prava, osigurati pristup izvođačima radova te predočiti raspoloživu dokumentaciju relevantnu za njihov vlasnički i drugi pravni status.

Posebno je važno znati da geodet ne određuje samostalno granice privatnog zemljišta. Međe utvrđuju i označavaju nositelji prava, u dogovoru sa susjedima, dok se tijekom izmjere njihov položaj geodetski snima. U slučaju da su granice sporne, na skici se prikazuju oba sporna tijeka međe, a sam spor rješava se u odgovarajućem sudskom postupku.

Što ako vlasnik ne živi u mjestu ili se ne može odazvati?

Mnogi vlasnici zemljišta u zaleđu žive u Splitu, drugim dijelovima Hrvatske ili inozemstvu, pa nisu uvijek u mogućnosti osobno sudjelovati u terenskim postupcima. Službene upute predviđaju mogućnost da umjesto vlasnika na obilježavanje dođe član obitelji ili druga osoba koja poznaje pojedinosti o nekretnini i može predočiti tražene podatke.

Za prikupljanje podataka važni su ime i prezime odnosno naziv nositelja prava, adresa, OIB i kontakt, a za neevidentirane objekte i vlasničke odnose može biti potrebno predočiti odgovarajuće isprave. Ako se nitko ne može odazvati zakazanom terenskom terminu, preporučuje se pravodobno kontaktirati terenski ured naveden u pozivu.

Nova izmjera prilika je za sređivanje dugogodišnjih problema

Na mnogim područjima stariji katastarski podaci ne odgovaraju u potpunosti stvarnom stanju na terenu, a vlasnički odnosi dodatno su komplicirani nasljeđivanjem, suvlasništvom i promjenama koje nisu pravodobno evidentirane. Katastarska izmjera prilika je za usklađivanje podataka, ali sama po sebi ne rješava svaki imovinskopravni spor.

Zato je važno da se vlasnici upoznaju s postupkom prije početka terenskih radova te da provjere dokumentaciju i postojeće granice svojih nekretnina.

Pregledne karte, službene upute i pozivi na skupove dostupni su na mrežnim stranicama Grada Omiša.