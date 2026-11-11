Važno za vlasnike nekretnina u Dalmaciji: Kreće izmjera gotovo 2.000 parcela, evo što morate napraviti

U okviru provedbe Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu , četvrtak, 12. studenoga započinje terenski dio katastarske izmjere na području Grada Trilja za dio katastarske općine Vojnić Sinjski. Izmjerom je obuhvaćeno 1842 katastarskih čestica i 390 zgrada na 204 hektara površine.

Katastarske izmjere provode se kao dio Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja 2021. – 2030. , a čija je glavna aktivnost obnova katastra i zemljišnih knjiga za 600 tisuća hektara zemljišta u građevinskim područjima i područjima oko građevinskih zona.

Za vlasnike nekretnina na području katastarske općine Vojnić Sinjski, 3. studenoga 2026. održan javni skup na kojem je predstavljen postupak izmjere, plan aktivnosti na terenu te prava i obveze vlasnika. Slijede izmjere na terenu, a vlasnici će na kućne adrese dobiti pozive s točno određenim terminima obilježavanja zemljišta. Njihova je obveza pokazati granice katastarskih čestica, odnosno usuglasiti ih sa susjednim vlasnicima, a što će ujedno biti i novo stanje u katastru i zemljišnoj knjizi.

Koje su obveze vlasnika u tijeku katastarske izmjere?

Odazvati se pozivu na obilježavanje zemljišta i, po potrebi, prethodno obići katastarske čestice sa susjednim vlasnicima kako bi mogli pokazati granice;

obilježiti granice zemljišta trajnim međnim oznakama koje osigurava geodetski izvoditelj;

pripremiti dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo, poput rješenja o nasljeđivanju, kupoprodajnih ugovora i drugih isprava, kao i građevinske i uporabne dozvole ili druge akte za izgrađene objekte;

biti prisutni na čestici tijekom geodetske izmjere te provjeriti jesu li snimljene upravo one granice koje su prethodno pokazali i obilježili;

nakon dovršetka terenskog dijela, odazvati se pozivu na predočavanje elaborata katastarske izmjere.

Što ako se vlasnici ne mogu odazvati pozivu na obilježavanje?

Ako vlasnik nije u mogućnosti osobno sudjelovati u postupku, može ovlastiti drugu osobu da ga zastupa. Ako to nije moguće, potrebno je javiti se u terenski ured prije termina obilježavanja za dogovor o dostavljanju podataka. Izmjeru provodi tvrtka Geomatika d.o.o., a adresa terenskog ureda je: Bana Jelačića 30, Trilj.

Izostanak sudjelovanja ne znači gubitak vlasničkih prava, no aktivnim sudjelovanjem vlasnici mogu pridonijeti točnosti podataka o svojim nekretninama i zaštiti svojih prava i interesa.

Provjerite je li vaša katastarska čestica obuhvaćena izmjerom

Izmjere na terenu provode se isključivo u katastarskim općinama obuhvaćenima godišnjim programom objavljenim na mrežnim stranicama visegodisnjiprogram.dgu.hr . Građani mogu brzo i jednostavno provjeriti je li njihova katastarska čestica obuhvaćena postupkom izmjere: dovoljno je unijeti podatke o katastarskoj čestici na mrežnoj stranici https://sni.dgu.hr/obiljezavanje/ i provjeriti nalazi li se ona unutar područja obuhvaćenog izmjerom.

O Višegodišnjem programu

Višegodišnji program pokrenula je Vlada Republike Hrvatske, a provodi ga Državna geodetska uprava. Riječ je o jednom od najopsežnijih projekata u području zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj, a glavna mu je aktivnost obnova katastra i zemljišnih knjiga za oko 600 tisuća hektara zemljišta u građevinskim područjima i područjima oko građevinskih zona. Pristup obnovljenim katastarskim i zemljišnoknjižnim podacima osiguran je digitalno, putem postojeće jedinstvene pristupne točke, svim građanima, zainteresiranim stranama i gospodarstvenicima na portalu Uređena zemlja .