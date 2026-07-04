Važno upozorenje roditeljima: Jedna objava na društvenim mrežama može imati strašne posljedice

Britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) uputila je upozorenje roditeljima da budu oprezni prilikom objavljivanja fotografija svoje djece na internetu jer ih kriminalci uz pomoć umjetne inteligencije (AI) mogu pretvoriti u pornografski materijal.

NCA je zajedno sa Zakladom za nadzor interneta (Internet Watch Foundation – IWF) objavila nove smjernice kojima želi upozoriti javnost na sve češću zloupotrebu umjetne inteligencije za izradu materijala koji seksualno iskorištava djecu.

Povod za upozorenje bio je slučaj iz Velike Britanije u kojem su kriminalne skupine iskoristile javno dostupne fotografije učenika jedne škole. Pomoću AI tehnologije izradili su pornografski sadržaj te potom ucjenjivali žrtve prijetnjom da će ga objaviti ako ne dobiju novac.

Podaci IWF-a pokazuju koliko se problem ubrzano širi. Analitičari te organizacije tijekom 2025. godine otkrili su čak 3.400 videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom, dok ih je godinu ranije bilo svega 13.

"Prijetnja je uznemirujuća", upozorio je izvršni direktor IWF-a Kerry Smith.

Naglasio je kako cilj nije obeshrabriti roditelje da dijele fotografije svoje djece s obitelji i prijateljima, već ih upoznati s mogućim rizicima kako bi mogli donositi informirane odluke.

"Ne govorimo da fotografije djece ne treba dijeliti s ljudima koje volite i kojima vjerujete, nego želimo da roditelji budu svjesni potencijalnih opasnosti i svih činjenica", rekao je Smith.

Dodao je kako posljedice ovakvih zloupotreba mogu biti iznimno ozbiljne i dugotrajne.

"Šteta je vrlo stvarna, a dugoročne posljedice nešto su što vjerujem svaki roditelj želi spriječiti", istaknuo je.

Organizacije upozoravaju da s razvojem tehnologije sadržaji seksualnog zlostavljanja djece postaju sve realističniji i sve brutalniji. Od ukupno 3.443 AI-generirana videa evidentirana tijekom 2025. godine, čak 65 posto svrstano je u kategoriju A prema britanskom kaznenom zakonodavstvu, što znači da prikazuju najteže oblike seksualnog nasilja, uključujući silovanje i seksualno mučenje.

Roditeljima se zato preporučuje da fotografije djece dijele isključivo u zatvorenim grupama na društvenim mrežama ili da prilagode postavke privatnosti kako bi sadržaj bio dostupan samo ograničenom krugu osoba.

Istodobno, IWF je pozvao tehnološke kompanije da prije stavljanja svojih AI modela na raspolaganje korisnicima uvedu snažnije sigurnosne mehanizme kako bi spriječili njihovu zloupotrebu za stvaranje pedofilskog sadržaja.